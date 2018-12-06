Через аварію жителі БАМу залишилися без води

Сьогодні, 6 грудня, в частини мешканців масиву «БАМ» у Тернополі відсутнє водопостачання.

Як повідомляють в адміністрації КП «Тернопільводоканал», на проспекті Злуки виявлено пошкодження водопроводу.

Для усунення неполадок відімкнено водопостачання в будинках проспекту від №1 до №25. Орієнтовний час завершення ремонтних робіт – 15 година.