До сіл Тернопільської громади пустять маршрутки

До сіл новоутвореної Тернопільської міської територіальної громади курсуватимуть маршрутки.

Для забезпечення забезпечення транспортним сполученням населених пунктів, що приєдналися до Тернопільської МТГ, зокрема Малашовецької, Кобзарівської, Чернихівської та Курівецької сільських територіальних громад, на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради затвердили маршрути приміського сполучення, а саме: «Тернопіль – Курівці», «Тернопіль – Кобзарівка», «Тернопіль – Малашівці – Іванківці – Плесківці», «Тернопіль – Глядки».

За інформацією прес-служби міськради, перевізники, що обслуговуватимуть вказані автобусні маршрути загального користування, обиратимуться на конкурсній основі, після чого управлінням транспорту, комунікацій та зв’язку будуть розроблені розклади руху та виготовлені паспорти автобусних маршрутів. До проведення конкурсного відбору на вказаних маршрутах працюватимуть тимчасові перевізники.

Звернемо увагу, мешканці сіл, які приєдналися до Тернопільської міської територіальної громади, у всьому громадському транспорті Тернополя теж користуватимуться пільгами та зможуть оформити «Картку тернополянина».