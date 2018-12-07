Воідй, який збив на смерть 19-річного юнака, «сяде» на сім років

Апеляційний суд залишив в силі вирок щодо винуватця ДТП, з вини якого загинув 19-річний юнак. Повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у селі Порохова Бучацького району. Автомобіль «KIA MAGENTIS» під керуванням жителя с.Стінка цього ж району, рухаючись з перевищенням швидкості по центральній вулиці, допустив зіткнення з іншим автомобілем. Після зіткнення з авто, водій легківки збив насмерть 19-річного юнака, котрий разом з іншими пішоходами стояв на краю проїзної частини дороги, і, не зупиняючись врізався в електроопору. Винуватець аварії з місця злочину утік, з’явившись до правоохоронців разом з адвокатом більше, ніж через добу. Правоохоронці довели вину обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого).

Суд апеляційної інстанції погодився із позицією прокуратури та районного суду щодо доведеності вини особи, залишивши в силі оскаржуваний вирок, не зважаючи на необґрунтовані прохання адвокатів про його скасування та призначення нового судового розгляду. Засуджений проведе за ґратами 7 років.