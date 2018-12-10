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Чи причетна Ольга Похиляк до розкрадання бюджетних грошей?

pohylak oТернопільський журналіст Сергій Сінкевич розмістив у себе на сторінці  Фейсбук допис про скандальну ситуацію у «елітній» Тернопільській школі № 3, внаслідок якої з навчального закладу  за власним бажанням звільнилася її директор Надія Будій.

За словами пана Сергія, пані директорка відмовилася брати участь у брудних схемах з відмивання бюджетних коштів начальником управління освіти Тернопільської міської ради Ольгою Похиляк та іншими чиновниками міської ради, прізвища яких не називаються. Мова в даному випадку йде про будівництво «Пам’ятника вчителю» перед центральним входом у школу, на який з громадського бюджету міста виділено близько одного мільйона гривень, а з благоустроєм цілих півтора мільйона. По факту такий проект, за оцінками спеціалістів, мав би коштувати тисяч 150-200. Логічно, що після завершення проекту, відповідна різниця мала би лягти в кишені чиновників. Загалом ситуація досить заплутана і вимагає відповідної перевірки правоохоронних органів.

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