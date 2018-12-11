На Тернопільщині засудили чоловіка за співпрацю з терористами ЛНР та ДНР

На Тернопільщині до 4,6 років засудили чоловіка за співпрацю з терористами ЛНР і ДНР.

Вищий спеціалізований суд України справу інформатора з Рубіжного передав на розгляд Тернопільському міськрайонному суду.

За інформацією прес-служби прокуратури Тернопільської області, 54-річний житель Луганщини, за власної ініціативи почав співпрацю з терористами, а саме – збирав дані щодо місць дислокації, маршрутів пересування та чисельності підрозділів і військової техніки Збройних Сил України та інших військових формувань, задіяних у проведенні антитерористичної операції.

Зокрема, інформатор передавав вказані дані телефоном учасникам так званих «ДНР» і «ЛНР» під час перебування у м. Рубіжне та інших населених пунктах Луганської області.

Тернопільський міськрайонний суд визнав мешканця м. Рубіжне Луганської області винуватим в інкримінованому йому злочині за ст. ч.1 ст.258-3 КК України (сприяння терористичній організації) та засудив до покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі.