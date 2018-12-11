Дві аварії на одному і тому ж місці: загинув водій

Дві аварії, одна з яких зі смертельними наслідками, трапилися на дорозі поблизу села Гаї Гречинські Тернопільського району 10 грудня близько 20:50.

Водій автомобіля OPEL Vivaro, рухаючись об’їзною Тернополя на перехресті вулиць Текстильна-Морозенка, збив перехожого. Потерпілий – тернополянин, 1961 року народження. Його з закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клітки та живота, закритим переломом плеча й правої гомілки доправили до лікарні. Проте врятувати життя потерпілому не вдалося.

За попередньою інформацією, загиблий знаходився на проїжджій частині дороги, оскільки фотографував наслідки ДТП з матеріальними збитками, яка трапилася за його участю та оформлялася в порядку «Європротоколу».

Ділянка дороги, де трапилося нещастя освітлювалася недостатньо.

Водій автомобіля OPEL попередньо тверезий. У нього відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Кермувальник каже, що бачив дві автівки, які стояли на перехресті після ДТП. Чоловіка помітив в останній момент і уникнути зіткнення не встиг.