Група тернопільських студентів через «Telegram» налагодила наркобізнес

Житель Миколаївської області організував у Тернополі наркобізнес. Собі у помічники він взяв восьмеро осіб. Усі – молоді хлопці та дівчата віком від 18 до 24 років. Деякі з них – студенти місцевих вишів.

За словами Михайла Димиди, начальника підрозділу протидії наркозлочинності в області, діяльність даної групи вони почали документувати ще на початку року. Пік їхньої активності припав на початок літа.

На фасадах будинків, приміщень та в інших місцях вони розміщували приховану рекламу про продаж наркотиків. Через месенджер «Telegram» «бізнесмени» приймали замовлення, а після того, як отримували підтверджуючі документи про оплату товару, вказували місця, де захований товар.

Схованки були в різних частинах обласного центру – в під’їздах, підвалах, під підвіконням, між батареями, в пачках з-під цигарок та в пляшках з напоїв.

Розповсюджували вони марихуану не лише в Тернополі, але й в Хмельницькому, Вінниці, Львові, Івано-Франківську, Запоріжжі, Житомирі, Рівному, Києві, Чернівцях та Луцьку. В усіх цих обласних центрах організатор також мав своїх помічників.

Серед товарів була марихуана різних сортів. Грам сировини коштував 220 гривень. За попередніми даними, помічники в місяць заробляли від своєї діяльності близько 30-50 тисяч гривень, а от організатор мав від такої незаконної справи майже сто тисяч гривень.

Оперативники встановлюють, хто постачав групі наркотики. Наразі відомо, що товар надходив до продавців поштою.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили електронні ваги, мобільні телефони, банківські картки, пристрої для вживання марихуани, аерозольні балончики та клейкі стрічки, якими позначали товар та малювали рекламу, комп’ютерну техніку, близько 17 тисяч гривень та майже 3 кілограми наркотичної сировини.

Чотирьох учасників злочинної групи оперативники затримали. Їм обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 576 тисяч гривень. По решті підозрюваних тривають слідчі дії, зазначають у поліції.