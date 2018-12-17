Рятувальники на Тернопільщині витягли зі снігових заметів автобуси, легківки та швидку

16 грудня, внаслідок ускладнення погодних умов, викликаного снігопадом пожежно-рятувальні підрозділи області залучались для надання допомоги дорожньо-експлуатаційним підприємствам у вивільнені водіїв зі снігових заметів та кюветів.

Зокрема, рятувальники відбуксирували автобуси та легкові автомобілі у Тернополі, Тернопільському, Козівському, Зборівському та Бучацькому районах, деблокували дерево з проїжджої частини дороги в смт. Гусятин, а також допомогли лікарям екстреної медичної допомоги дістатися через снігові замети до місця виклику в Козівському районі. Про це повідомляє обласне Управління ДСНС.

02:42. До оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення, що на відстані 3 км. від с. В.Глибочок Тернопільського району, на польовій дорозі, поблизу іподрому, в сніговому заметі перебувають троє жителів м. Тернополя в автомобілі «Nissan Qashqai», які потребують допомоги. На місце події було направлено відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення, в складі двох чоловік, на автомобілі підвищеної прохідності «КАМАЗ МШ». По прибуттю на місце події особовим складом пожежно-рятувального підрозділу легковий автомобіль відбуксировано на проїжджу частину дороги.

12:42. В м. Тернопіль на вул. Білогірська, 50 черговим водієм рятувального відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення на автомобілі КамАЗ МШ проведено буксирування автобуса IKARUS, який не міг самостійно проїхати на автодорогу.

12:58. На автодорозі Тернопіль - Скалат, поблизу с. В. Бірки Тернопільського району, черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини проведено буксирування, з кювету на дорожнє покриття, автомобіля ВАЗ-2107, водій якого внаслідок поганого (слизького) дорожнього покриття не впорався з керуванням та допустив з’їзд у кювет.

14:08. В смт. Гусятин по вул. Санаторна черговим караулом 10-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснено роботи, щодо деблокування дерева з проїжджої частини дороги, яке ускладнювало проїзд транспортних засобів.

14:30. В м. Тернопіль по вул. Стадникової, 69, черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини проведено буксирування з кювету на дорожнє покриття, автомобіля «Geely MK», водій якого внаслідок поганого (слизького) дорожнього покриття не впорався з керуванням та допустив з’їзд у кювет.

15:20. На між с. Ярославичі та Гукалівці Зборівського району, черговим караулом 17-ї державної пожежно-рятувальної частини проведено буксирування, на розчищену ділянку дороги, автомобіля PEUGEOT Expert, що застряг у сніговому заметі.

15:21. На автодорозі Козова - Літятин, поблизу с. Криве Козівського району, черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини проведено буксирування на розчищену ділянку дороги, рейсового автобуса Тернопіль – Бучач, марки «Mercedes-Benz», що застряг у сніговому заметі.

18:21. В с. Уритва Козівського району черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини надано допомогу у доставці лікарів карети екстреної медичної допомоги, які через снігові замети не могли дістатися до місця виклику. Медиків доставлено до місця виклику та разом з пацієнтом відтранспортовано до карети екстреної медичної допомоги, в с. Олесино Козівського району.

22:09. На автодорозі поблизу с. Новоставці Бучацького району, черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини проведено буксирування на розчищену ділянку дороги, автомобілів Volkswagen Golf та ВАЗ 2109, які застрягли в снігових заметах.