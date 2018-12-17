Останні новини

Рятувальники на Тернопільщині витягли зі снігових заметів автобуси, легківки та швидку

Image0000216 грудня, внаслідок ускладнення погодних умов, викликаного снігопадом пожежно-рятувальні підрозділи області залучались для надання допомоги дорожньо-експлуатаційним підприємствам у вивільнені водіїв зі снігових заметів та кюветів.

Зокрема, рятувальники відбуксирували автобуси та легкові автомобілі у Тернополі, Тернопільському, Козівському, Зборівському та Бучацькому районах, деблокували дерево з проїжджої частини дороги в смт. Гусятин, а також допомогли лікарям екстреної медичної допомоги дістатися через снігові замети до місця виклику в Козівському районі. Про це повідомляє обласне Управління ДСНС.

Image00003 555

02:42. До оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення, що на відстані 3 км. від с. В.Глибочок Тернопільського району, на польовій дорозі, поблизу іподрому,  в сніговому заметі перебувають троє жителів м. Тернополя в автомобілі «Nissan Qashqai», які потребують допомоги. На місце події було направлено відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення, в складі двох чоловік, на автомобілі підвищеної прохідності «КАМАЗ МШ». По прибуттю на місце події особовим складом пожежно-рятувального підрозділу легковий автомобіль відбуксировано на проїжджу частину дороги.

12:42. В м. Тернопіль на вул. Білогірська, 50 черговим водієм рятувального відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення на автомобілі КамАЗ МШ проведено буксирування автобуса IKARUS, який не міг самостійно проїхати на автодорогу.

12:58. На автодорозі Тернопіль - Скалат, поблизу с. В. Бірки Тернопільського району, черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини проведено буксирування, з кювету на дорожнє покриття, автомобіля ВАЗ-2107, водій якого внаслідок поганого (слизького) дорожнього покриття не впорався з керуванням та допустив з’їзд у кювет.

14:08. В смт. Гусятин по вул. Санаторна черговим караулом 10-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснено роботи, щодо деблокування дерева з проїжджої частини дороги, яке ускладнювало проїзд транспортних засобів.

14:30. В м. Тернопіль по вул. Стадникової, 69, черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини проведено буксирування з кювету на дорожнє покриття, автомобіля «Geely MK», водій якого внаслідок поганого (слизького) дорожнього покриття не впорався з керуванням та допустив з’їзд у кювет.

15:20. На між с. Ярославичі та Гукалівці Зборівського району, черговим караулом 17-ї державної пожежно-рятувальної частини проведено буксирування, на розчищену ділянку дороги, автомобіля PEUGEOT Expert, що застряг у сніговому заметі.

15:21. На автодорозі Козова - Літятин, поблизу с. Криве Козівського району, черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини проведено буксирування на розчищену ділянку дороги, рейсового автобуса Тернопіль – Бучач, марки «Mercedes-Benz», що застряг у сніговому заметі.

Image00001 222

18:21. В с. Уритва Козівського району черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини надано допомогу у доставці лікарів карети екстреної медичної допомоги, які через снігові замети не могли дістатися до місця виклику. Медиків доставлено до місця виклику та разом з пацієнтом відтранспортовано до карети екстреної медичної допомоги, в с. Олесино Козівського району.

22:09. На автодорозі поблизу с. Новоставці Бучацького району, черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини проведено буксирування на розчищену ділянку дороги, автомобілів Volkswagen Golf  та ВАЗ 2109, які застрягли в снігових заметах.

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

ТОВ «АТБ-маркет» в пошуках працівників у Тернополі
Вівторок, 04 грудня 2018
Thumbnail У приміщенні Тернопільського міськрайонного центру зайнятості відбувся міні-ярмарок вакансій для ТОВ «АТБ-маркет».
Помічники св. Миколая заполонили Бучач
Вівторок, 04 грудня 2018
Thumbnail 1 грудня у м. Бучач відбулася благодійна акція по збору солодощів, яка є частиною масштабного проекту "Миколай про тебе не забуде!", що існує уже 7-ий рік!
Тернопіль: особам з інвалідністю - руку підтримки
Субота, 01 грудня 2018
Thumbnail Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості представники соціальних служб, роботодавців, громадських організацій м. Тернополя і...
Перед президентськими виборами СБУ починає цькувати патріотів
Вівторок, 27 листопада 2018
Thumbnail До виборів президента залишилося зовсім небагато часу і всі політичні сили так чи інакше почали готуватися до чергової дільби нашої країни.
Тернополяни провели флешмоб «Зупинись, щоб вшанувати!» до роковин голодомору
Субота, 24 листопада 2018
Thumbnail 23 листопада 16:00 на вул. Руська біля «Зеленої церкви» тернополяни провели флешмоб в рамках кампанії «Зупинись, щоб вшанувати!» на підтримку державної ініціативи - Українського інституту національної пам’яті...
Жіночий Клуб «Гармонія» завітав у об'єднану територіальну громаду
П'ятниця, 23 листопада 2018
Thumbnail Жіночий Клуб «Гармонія» завітав до Байковецької об'єднаної територіальної громади. Виїзне засідання жіночого клубу «Гармонія» Тернопільського міськрайонного центру зайнятості відбулось 22 листопада.
Тернопільських школярів запрошують на фінал фестивалю «Дитяча легка атлетика за програмою IAAF»
Середа, 21 листопада 2018
Thumbnail 22 листопада в залі ігрових видів спорту ТНПУ ім. В. Гнатюка відбудуться фінальні змагання фестивалю «Дитяча легка атлетика IAAF». Початок змагань о 14.30 год.  Шість найсильніших тернопільських команд...
Акція «Сопричастя» до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 рр.
Понеділок, 19 листопада 2018
Thumbnail Членство Спілки Української Молоді в Україні ініціює проведення акції «Сопричастя» на знак духовної єдності з тими поколіннями українців, які постраждали в часи Голодомору та терору.
У тернополян, які зібрали акцію протесту проти Тимошенко, відібрали плакати
Середа, 14 листопада 2018
Thumbnail «Юля Геть!», «Бабусі Юлі пора на пенсію» - із такими плакатами влаштували акцію тернополяни у день приїзду Юлії Тимошенко. Так званий «Новий курс» Тимошенко тернополяни назвали дорогою в рабство, а саму Юлю - ставлеником Кремля.