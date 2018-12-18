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На Тернопільщині терориста ЛНР під прізвиськом «Рижий» засудили до 14 років в’язниці

lnr 655На Тернопільщині засуджено до 14 років позбавлення волі мешканця Луганщини, що впродовж 3 років воював на боці бойовиків ЛНР під прізвиськом «Рижий», повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Слідством встановлено, що у 2014 році 53-річний чоловік добровільно вступив до одного з військових формувань терористичної організації «ЛНР». Упродовж 2014-2017 років він неодноразово брав участь у збройних сутичках із ЗС України, у тому числі у бойових діях поблизу населених пунктів Калинове, Михайлівка, Молодіжне та Золоте Попаснянського району Луганської області.

Також у січні 2015 року «Рижий», координуючи діяльність терористичної групи, яка мала в своєму розпорядженні системи залпового вогню, танки та іншу тяжку військову техніку, здійснював керівництво обстрілами із реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» позицій сил та засобів АТО у м. Дебальцеве Донецької області.

Крім того він, як один з керівників терористичної групи, вчиняв інші умисні дії пов’язані із забезпеченням учасників військових формувань «ЛНР» засобами і знаряддями скоєння злочинів, транспортними засобами, боєкомплектом, відповідною документацією, з метою створення умов для підготовки і здійснення терористичних актів у Луганській та Донецькій області.

Тернопільський міськрайонний суд заочно засудив луганчанина за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України. Його визнано винним в інкримінованому злочині та призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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