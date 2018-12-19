Так хто такі Яциковські, і що так ретельно приховують в своїх Е-деклараціях?

Найгарячіші баталії розгорнуться на Тернопільщині за крісло голови приміської Білецької ОТГ. На 23 грудня ЦВК призначила вибори до Білецької об’єднаної територіальної громади (Білої, Чистилова, Глибочка, Горішнього і Долішнього, Івачева, Ігровиці та Плотичі).

Табір прихильників “незалежності” Білої від Тернополя розколовся на дві групи. Одну очолює батько головного ляшківця(екс-регіонала) Тернопільщини Ігор Яциковський. Другу – підприємець Дмитро Малик, на якого зробили ставку порошенківці. Обидва претенденти – з Білої, обидва – бізнесмени, різнить їх лише партійний антураж. Очевидно, що між ними розгорнеться брудна запекла боротьба..

Хочеться детальніше зупинитися на кандидатурі Ігоря Яциковського та його родині.

Оксана Яциковська дружина пана Ігоря восени 2015 року О була обрана депутатом Тернопільської міської ради від Радикальної партії Олега Ляшка. Також вона була депутатом Тернопільської міськради у 2002-2006 рр.

Яциковська у міськраді входить до бюджетної комісії.

Згідно з оприлюдненою декларацією, Оксана Яциковська є власницею ПП “Радіо-Бонус”, ТзОВ “Місто-інфо” та ПП “Резон-К”. Її чоловік є власником приватного підприємства ПП “Бенефіт”.

У власності Оксани Яциковської перебуває й ряд об’єктів нерухомості.

Зокрема, це 5 земельних ділянок у селі Киданці Збаразького району Тернопільської області загально. площею близько 12500 кв. м. Також у власності Оксани Богданівни земельна ділянка у селі Білокриниця Кременецького району площею 1112 кв. м , ділянка у селі Біла Тернопільського району площею 1200 кв. м., земельна ділянка площею 930 кв. м. у місті Винники, що поблизу Львова, а також ще дві земельні ділянки у Львові площею 63 і 493 кв. м.

У власності Ігоря перебуває земельна ділянка у селі Киданці Збаразького району площею 1542 кв. м, дві земельні ділянки у селі Миколаївка Бучацького району загальною площею 2000 кв. м.. земельна ділянка у селі Білокриниця площею 1112 кв. м та земельна ділянка у селі Татарів, що поблизу “Буковелю”, площею 187 кв. м.

Син Ігоря Яциковського Богдан Яциковський є досить одіозно-скандальною фігурою.

У 2011-2012 рр. Богдан Яциковський був начальником головного управління економіки та промполітики Львівської ОДА, а у 2013-2014 рр. – першим заступником голови Збаразької РДА. Саме в Збаразькому районі батьки чиновника отримали 6 земельних ділянок у квітні 2014 р. З червня 2014 р. пан Богдан займає посаду заступника голови Держкомісії по запасах корисних копалин.

За інформацією журналістів інтернет видання vkursi.te.ua/ 27 жовтня 2017 колишній регіонал Богдан Яциковський сфальсифікував своє обрання на голову Радикальної партії на Тернопільщині та заховався за спинами тітушок від своїх нових партійців!

Журналісти нагадали, що дана посада довгий час була вакантною. Як не дивно, під час голосування беззаперечну підтримку отримав депутат обласної ради Богдан Яциковський. Звичайно, бо серед присутніх були лише «свої» люди, інших на з’їзд – не пустили.

Фактом залишається й те, що обрання екс-регіонала керівником Радикальної партії є фіктивним. Обов’язкова конференція радикалів Збаразького району, під час якої мали делегувати трьох представників на обласний з’їзд, так і не відбулася. Питання “Хто ці делегати?” залишається актуальним і до тепер.

«Не відомо, хто вони та де взагалі узялися в партії. На Збаражчині ми найкраще володіємо ситуацією, але вперше чуємо за цих людей,» – пояснює ситуацію депутат Збаразької районної ради від Радикальної партії Роман Обізюк.

Оточивши себе так званими «тітушками», Богдан Яциковський не пустив у приміщення, де проводилось голосування, не те, що журналістів, а й радикалів із Збаражчини, які хотіли усілякими способами першкодити йому стати керівником партії. Надворі люди екс-регіонала влаштували провокацію, пошкодивши телефон одного із представників преси. Як результат, приїхала поліція.

Варто зауважити, що подібні з’їзди інших партій є відкритими і кожен бажаючий може потрапити на них.

Складається враження, що депутат боїться не те, що народу, а навіть своїх однопартійців.

Під час проведення аналізу е-декларацій Яциковського Ігоря Ярославовича та Яциковської Оксани Богданівни встановлено, що у власності сім’ї Яциковських знаходиться 7 юридичних осіб, однак в деклараціях було зазначено тільки про три, а саме

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕНЕФІТ" ЄДРПОУ 32632186

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДІО БОНУС" ЄДРПОУ 22600083

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСТО-ІНФО" ЄДРПОУ 37457662

Вони приховали в своїх е-деклараціях корпоративних прав в 4 юридичних особах на суму 732949,41 грн., а саме:

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" ЛТД ЄДРПОУ 14034592 частка у статутному фонді становить 681 929.00 грн., 96.894%;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДЗБРУЧЧЯ-АГРО" ЄДРПОУ 42531873 частка у статутному фонді становить 26 020.41 грн., 51%;

-ДОЧІРНЄ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАДЗБРУЧЧЯ-АГРО" ЄДРПОУ 31973431 частка у статутному фонді становить 25 000.00 грн;

-ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МЕДІА-КЛУБ" ЄДРПОУ 25748538.

Таким чином Яциковський Ігор Ярославович та Яциковська Оксана Богданівна вчинили кримінальне правопорушення передбачене ст.. 366-1 Кримінального кодексу України.

Е-декларації:

Яциковський Ігор Ярославович

2017: https://public.nazk.gov.ua/declaration/038ecddd-7e58-4ad7-957a-d6b421dd9da0

2016: https://public.nazk.gov.ua/declaration/44cb8d59-7fdd-4817-a1b7-1471cc9d8124

Яциковська Оксана Богданівна

2017: https://public.nazk.gov.ua/declaration/61db8f1c-47e5-4536-a5f2-9b064f718677

2016: https://public.nazk.gov.ua/declaration/d4ba98ff-bf9c-4307-b6f7-92dde98dbe32

Недарма кажуть, що люди дійсно заслуговують на ту владу яку обирають..Далі буде..

P.S. На відео футболіст Тарас Дячун про Богдана Яциковського:

Повідомляє ‘’Збудовано в Тернополі’’