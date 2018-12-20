У День Святого Миколая 12 дітей, восьмеро з яких прийомні, отримали дім

У чарівний День Святого Миколая 12 дітей, восьмеро з яких прийомні, отримали дім. 19 грудня у Підволочиську відкрили будинок сімейного типу.

«Вперше за багато років держава почала виділяти кошти на придбання таких будинків та створення комфортних умов для дітей. Наше завдання, щоб вони відчували родинний затишок. Сьогодні Господь через святого Миколая приніс своє щастя у родину Рожицьких», – зазначив очільник ТОДА Степан Барна.

Це вже третій будинок сімейного типу у Тернопільській області, відкритий цього року.

Станом на сьогодні в інтернатних закладах області перебуває понад три тисячі дітей, 970 дітей-сиріт.