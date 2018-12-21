Одинадцятикласник разом з товаришем викрали з помешкання підприємця понад 42 000 гривень

Одинадцятикласник разом з раніше судимим товаришем викрали з помешкання підприємця Бощівщини понад 42 000 гривень.

Крадіжка сталася 19 грудня у селі Іване Пусте. Повернувшись з гостини, родина підприємця помітила, що в підвальному приміщенні їхнього будинку витиснена віконна шиба. Господарі кинулися до оселі й виявили, що зникла барсетка з виручкою.

- Оглядаючи місце події, нам вдалося встановити деякі деталі, які згодом вивели на слід підозрюваних, - розповів начальник Борщівського відділення поліції Андрій Свинарчук. - Крадіями виявилися односельці потерпілих. Один - раніше судимий, інший – одинадцятикласник Чортківської школи-інтернату.

Як з’ясувалося, на злочин крадії приїхали з Чорткова. 17-річний школяр мешкає в райцентрі на орендованій квартирі, за яку платить мати, аби син мав можливість виступати за місцеву футбольну команду і тренуватися . Його спільник – раніше судимий за майнові злочини 25-річний односелець - теж часто буває у сусідньому райцентрі, бо, як з’ясувалося, з неповнолітнім мають спільне захоплення - грають у карти на гроші.

За попередніми даними, саме старшому зі зловмисників терміново знадобилися гроші – не вистачало на дорогий смартфон, тож поцікавився у неповнолітнього, чи не знає він «місця», де можна взяти немалу суму. Школяр зметикував швидко: батьки його товариша – заможні люди, і він навіть бачив, де вони ховають ключі від будинку.

Винайнявши таксі, зловмисники поїхали до рідного села. Додому не заходили, одразу подалися до будинку місцевих підприємців, адже знали, що ті в гостях.

На звичному місці ключів від помешкання одинадцятикласник не знайшов, вирішив проникнути через підвальне приміщення, витиснувши раму пластикового вікна.

Викравши велику суму грошей, зловмисники повернулися до райцентру і до ранку тринькали крадене на розваги, випивку, вгощання друзів. Тільки на послуги таксі, як з’ясувалося, витратили майже чотири тисячі гривень. Частину коштів поліцейські вилучили.

Вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри а також обрання міри запобіжного заходу, зазначають у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.