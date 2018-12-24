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ДТП на Тернопільщині: авто перекинулось на дах
На автодорозі М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече трапилася автопригода: авто перекинулось на дах.
Прибувши на місце події, патрульні виявили транспортний засіб ВАЗ, який був перевернутий на власний дах. 41-річний керманич, не вибрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням. Внаслідок чого, автомобіль здійснив наїзд на перешкоду у вигляді відбійника та допустив перекидання. На щастя, водій не постраждав, а пасажирів - не було.
На чоловіка поліцейські склали протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що призвело до ДТП).
Водії , будьте обережні під час руху вашого автотранспорту! Бережіть себе та тих, хто поруч!
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Новини тернополян
У Чорткові в «Родинному домі» подорожували світом професій
Середа, 19 грудня 2018
Середа, 19 грудня 2018
Щоб допомогти дітям у майбутньому професійному самовизначенні фахівці Чортківської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості зустрілися з вихованцями Родинного дому "Введення" для...
ТОВ «АТБ-маркет» в пошуках працівників у Тернополі
Вівторок, 04 грудня 2018
Вівторок, 04 грудня 2018
У приміщенні Тернопільського міськрайонного центру зайнятості відбувся міні-ярмарок вакансій для ТОВ «АТБ-маркет».
Помічники св. Миколая заполонили Бучач
Вівторок, 04 грудня 2018
Вівторок, 04 грудня 2018
1 грудня у м. Бучач відбулася благодійна акція по збору солодощів, яка є частиною масштабного проекту "Миколай про тебе не забуде!", що існує уже 7-ий рік!
Тернопіль: особам з інвалідністю - руку підтримки
Субота, 01 грудня 2018
Субота, 01 грудня 2018
Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості представники соціальних служб, роботодавців, громадських організацій м. Тернополя і...
Перед президентськими виборами СБУ починає цькувати патріотів
Вівторок, 27 листопада 2018
Вівторок, 27 листопада 2018
До виборів президента залишилося зовсім небагато часу і всі політичні сили так чи інакше почали готуватися до чергової дільби нашої країни.
Тернополяни провели флешмоб «Зупинись, щоб вшанувати!» до роковин голодомору
Субота, 24 листопада 2018
Субота, 24 листопада 2018
23 листопада 16:00 на вул. Руська біля «Зеленої церкви» тернополяни провели флешмоб в рамках кампанії «Зупинись, щоб вшанувати!» на підтримку державної ініціативи - Українського інституту національної пам’яті...
Жіночий Клуб «Гармонія» завітав у об'єднану територіальну громаду
П'ятниця, 23 листопада 2018
П'ятниця, 23 листопада 2018
Жіночий Клуб «Гармонія» завітав до Байковецької об'єднаної територіальної громади. Виїзне засідання жіночого клубу «Гармонія» Тернопільського міськрайонного центру зайнятості відбулось 22 листопада.
Тернопільських школярів запрошують на фінал фестивалю «Дитяча легка атлетика за програмою IAAF»
Середа, 21 листопада 2018
Середа, 21 листопада 2018
22 листопада в залі ігрових видів спорту ТНПУ ім. В. Гнатюка відбудуться фінальні змагання фестивалю «Дитяча легка атлетика IAAF». Початок змагань о 14.30 год. Шість найсильніших тернопільських команд...
Акція «Сопричастя» до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 рр.
Понеділок, 19 листопада 2018
Понеділок, 19 листопада 2018
Членство Спілки Української Молоді в Україні ініціює проведення акції «Сопричастя» на знак духовної єдності з тими поколіннями українців, які постраждали в часи Голодомору та терору.