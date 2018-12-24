ДТП на Тернопільщині: авто перекинулось на дах

На автодорозі М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече трапилася автопригода: авто перекинулось на дах.

Прибувши на місце події, патрульні виявили транспортний засіб ВАЗ, який був перевернутий на власний дах. 41-річний керманич, не вибрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням. Внаслідок чого, автомобіль здійснив наїзд на перешкоду у вигляді відбійника та допустив перекидання. На щастя, водій не постраждав, а пасажирів - не було.

На чоловіка поліцейські склали протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що призвело до ДТП).

Водії , будьте обережні під час руху вашого автотранспорту! Бережіть себе та тих, хто поруч!