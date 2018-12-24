Останні новини

На Кременеччині сталося дві ДТП. Одна смертельна

03 ааріяЗа минулу добу два пішоходи потрапили під колеса транспортних засобів у Кременецькому районі, одна із потерпілих померла у лікарні. Про це повідомляють в обласному відділі комунікації поліції.

Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком трапилася 23 грудня у Почаєві. Близько 9 години ранку повідомлення про аварію надійшло до правоохоронців від медиків.

За попередніми даними, 58-річний житель Зборова, керуючи автомобілем Volkswagen lt 35 наїхав на 84-річну місцеву жительку. Від отриманих травм потерпіла померла у лікарні.

Водія освідчили на вміст алкоголю, авто відправили на арештмайданчик.

Цього ж дня трапилася ще одна ДТП на Кременеччині у селі Раславка. Близько другої години ночі під колеса автомобіля ВАЗ-2109 потрапив 49-річний місцевий житель. Потерпілому надали медичну допомогу.

аарія 778

Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП. 

 

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

У Чорткові в «Родинному домі» подорожували світом професій
Середа, 19 грудня 2018
Thumbnail Щоб допомогти дітям у майбутньому професійному самовизначенні фахівці Чортківської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості зустрілися з вихованцями Родинного дому "Введення" для...
ТОВ «АТБ-маркет» в пошуках працівників у Тернополі
Вівторок, 04 грудня 2018
Thumbnail У приміщенні Тернопільського міськрайонного центру зайнятості відбувся міні-ярмарок вакансій для ТОВ «АТБ-маркет».
Помічники св. Миколая заполонили Бучач
Вівторок, 04 грудня 2018
Thumbnail 1 грудня у м. Бучач відбулася благодійна акція по збору солодощів, яка є частиною масштабного проекту "Миколай про тебе не забуде!", що існує уже 7-ий рік!
Тернопіль: особам з інвалідністю - руку підтримки
Субота, 01 грудня 2018
Thumbnail Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості представники соціальних служб, роботодавців, громадських організацій м. Тернополя і...
Перед президентськими виборами СБУ починає цькувати патріотів
Вівторок, 27 листопада 2018
Thumbnail До виборів президента залишилося зовсім небагато часу і всі політичні сили так чи інакше почали готуватися до чергової дільби нашої країни.
Тернополяни провели флешмоб «Зупинись, щоб вшанувати!» до роковин голодомору
Субота, 24 листопада 2018
Thumbnail 23 листопада 16:00 на вул. Руська біля «Зеленої церкви» тернополяни провели флешмоб в рамках кампанії «Зупинись, щоб вшанувати!» на підтримку державної ініціативи - Українського інституту національної пам’яті...
Жіночий Клуб «Гармонія» завітав у об'єднану територіальну громаду
П'ятниця, 23 листопада 2018
Thumbnail Жіночий Клуб «Гармонія» завітав до Байковецької об'єднаної територіальної громади. Виїзне засідання жіночого клубу «Гармонія» Тернопільського міськрайонного центру зайнятості відбулось 22 листопада.
Тернопільських школярів запрошують на фінал фестивалю «Дитяча легка атлетика за програмою IAAF»
Середа, 21 листопада 2018
Thumbnail 22 листопада в залі ігрових видів спорту ТНПУ ім. В. Гнатюка відбудуться фінальні змагання фестивалю «Дитяча легка атлетика IAAF». Початок змагань о 14.30 год.  Шість найсильніших тернопільських команд...
Акція «Сопричастя» до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 рр.
Понеділок, 19 листопада 2018
Thumbnail Членство Спілки Української Молоді в Україні ініціює проведення акції «Сопричастя» на знак духовної єдності з тими поколіннями українців, які постраждали в часи Голодомору та терору.