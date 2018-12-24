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На Кременеччині сталося дві ДТП. Одна смертельна
За минулу добу два пішоходи потрапили під колеса транспортних засобів у Кременецькому районі, одна із потерпілих померла у лікарні. Про це повідомляють в обласному відділі комунікації поліції.
Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком трапилася 23 грудня у Почаєві. Близько 9 години ранку повідомлення про аварію надійшло до правоохоронців від медиків.
За попередніми даними, 58-річний житель Зборова, керуючи автомобілем Volkswagen lt 35 наїхав на 84-річну місцеву жительку. Від отриманих травм потерпіла померла у лікарні.
Водія освідчили на вміст алкоголю, авто відправили на арештмайданчик.
Цього ж дня трапилася ще одна ДТП на Кременеччині у селі Раславка. Близько другої години ночі під колеса автомобіля ВАЗ-2109 потрапив 49-річний місцевий житель. Потерпілому надали медичну допомогу.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.
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