На Кременеччині сталося дві ДТП. Одна смертельна

За минулу добу два пішоходи потрапили під колеса транспортних засобів у Кременецькому районі, одна із потерпілих померла у лікарні. Про це повідомляють в обласному відділі комунікації поліції.

Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком трапилася 23 грудня у Почаєві. Близько 9 години ранку повідомлення про аварію надійшло до правоохоронців від медиків.

За попередніми даними, 58-річний житель Зборова, керуючи автомобілем Volkswagen lt 35 наїхав на 84-річну місцеву жительку. Від отриманих травм потерпіла померла у лікарні.

Водія освідчили на вміст алкоголю, авто відправили на арештмайданчик.

Цього ж дня трапилася ще одна ДТП на Кременеччині у селі Раславка. Близько другої години ночі під колеса автомобіля ВАЗ-2109 потрапив 49-річний місцевий житель. Потерпілому надали медичну допомогу.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.