На Тернопільщині чергова смерть через куріння в ліжку

Через куріння в ліжку на Тернопільщині помер чоловік.

25 грудня о 12:50 на номер екстреного виклику 101 надійшла інформація про пожежу, що виникла у приватному житловому будинку в селі Струсів Теребовлянського району, на вулиці Скала, 11.

Вогонь пошкодив облицювання стін та речі домашнього вжитку на площі 6 м.кв.

Пожежу загасили місцеві жителі до прибуття чергового караулу пожежно-рятувальної частини.

На жаль не обійшлось без жертв. На місці події виявлено тіло загиблого власника помешкання, громадянина 1976 року народження, пагубна звичка якого –куріння в ліжку, ймовірно й стала причиною трагедії.