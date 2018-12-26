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На Тернопільщині чергова смерть через куріння в ліжку
Через куріння в ліжку на Тернопільщині помер чоловік.
25 грудня о 12:50 на номер екстреного виклику 101 надійшла інформація про пожежу, що виникла у приватному житловому будинку в селі Струсів Теребовлянського району, на вулиці Скала, 11.
Вогонь пошкодив облицювання стін та речі домашнього вжитку на площі 6 м.кв.
Пожежу загасили місцеві жителі до прибуття чергового караулу пожежно-рятувальної частини.
На жаль не обійшлось без жертв. На місці події виявлено тіло загиблого власника помешкання, громадянина 1976 року народження, пагубна звичка якого –куріння в ліжку, ймовірно й стала причиною трагедії.
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Вівторок, 04 грудня 2018
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Вівторок, 04 грудня 2018
Вівторок, 04 грудня 2018
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Субота, 01 грудня 2018
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Вівторок, 27 листопада 2018
До виборів президента залишилося зовсім небагато часу і всі політичні сили так чи інакше почали готуватися до чергової дільби нашої країни.
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П'ятниця, 23 листопада 2018
Жіночий Клуб «Гармонія» завітав до Байковецької об'єднаної територіальної громади. Виїзне засідання жіночого клубу «Гармонія» Тернопільського міськрайонного центру зайнятості відбулось 22 листопада.
Тернопільських школярів запрошують на фінал фестивалю «Дитяча легка атлетика за програмою IAAF»
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Середа, 21 листопада 2018
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