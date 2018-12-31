У Новорічну ніч Тернополем курсуватимуть тролейбуси та маршрутки

У ніч з 31 грудня 2018 року на 1 січня 2019 року громадський транспорт Тернополя курсуватиме до ранку. Відповідний наказ підписано керівником управління транспорту, комунікацій та зв'язку.

Щодо маршрутних таксі, то на кожному маршруті № 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 25 та 27 з 23.00 год. 31 грудня курсуватиме по одній одиниці транспорту.

У Новорічну ніч вулицями Тернополя також їздитимуть два тролейбуси – по одному на маршрутах №5 та №11.