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Після ігор з татом дитина опинилася в реанімації
З геморагічним інсультом, в церебральній комі та набряком головного мозку до реанімації потрапила малолітня дівчинка.
За попередньою інформацією поліцейських, дівчинка 25 грудня ввечері гралася разом з татом.
Останній підкидав доньку до гори. Проте під час одного з підкидань, каже чоловік, він помітив, що дитина ослабла в повітрі і зловити її не зміг. Донька впала без свідомості. Дівчинку забрала швидка. На момент нещастя тато був тверезий. Як стало відомо, тернополянка з дитинства хворіла, пізно почала ходити. Неодноразово проходила реабілітацію в медзакладах.
Що сталося насправді і чи пов'язаний стан та травми дитини з падінням встановлять медики. Даний факт правоохоронці внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 ККУ - Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.
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