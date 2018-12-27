Після ігор з татом дитина опинилася в реанімації

З геморагічним інсультом, в церебральній комі та набряком головного мозку до реанімації потрапила малолітня дівчинка.

За попередньою інформацією поліцейських, дівчинка 25 грудня ввечері гралася разом з татом.

Останній підкидав доньку до гори. Проте під час одного з підкидань, каже чоловік, він помітив, що дитина ослабла в повітрі і зловити її не зміг. Донька впала без свідомості. Дівчинку забрала швидка. На момент нещастя тато був тверезий. Як стало відомо, тернополянка з дитинства хворіла, пізно почала ходити. Неодноразово проходила реабілітацію в медзакладах.

Що сталося насправді і чи пов'язаний стан та травми дитини з падінням встановлять медики. Даний факт правоохоронці внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 ККУ - Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.