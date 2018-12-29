Вночі на Тернопільщині сталося дві смертельних ДТП

На Тернопільщині сьогодні вночі сталося дві ДТП зі смертельними наслідками.

Опівночі 29 грудня у Тернополі на проспекті Злуки під колеса Тойота RAV4 потрапив 27-річний тернополянин.

Чоловік переходив дорогу на нерегульованому освітленому пішохідному переході, коли на нього наїхала автівка. Травми, які отримав потерпілий, виявилися несумісними з життям – він помер у лікарні. До приїзду поліцейських водій – 27-річний тернополянин перебував на місці події. У нього відібрано взірці крові в Тернопільському наркологічному диспансері для перевірки на вміст алкоголю. Водія затримали в порядку статті 208 КПК України. Правоохоронці ретельно провели огляд місця ДТП. Автомобіль помістили на арештмайданчик.

Ще одна смертельна автопригода трапилася 29 грудня близько 2 години у селі Смиківці Тернопільського району. 38-річний тернополянин, керуючи автомобілем Volkswagen Jetta, в’їхав у вантажівку DAF, яка рухалася попереду. Водій іномарки загинув на місці події.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини автопригод.