Хто винний в смертельній ДТП на Злуки?

29 грудня свідком нічного ДТП, що відбулося на вулиці Злуки, став член ВГО «Автомайдан», з його слів:

«Того вечора я повертався додому. Близько півночі наше авто зупинилось біля заправки Автотехсервіс щоб висадити одного з пасажирів.

В цей час повз нас пролетів білий джип на шаленій швидкості (приблизно 100-120 км/год). Проїхавши кілька метрів ми побачили, що за пішохідним переходом (приблизно 0.5м) «стоїть на аварійці» цей самий білий джип, а на протилежному боці дороги знаходиться тіло чоловіка (воно було в абсолютно неприродній формі). В цей час коли ми під'їхали водій джипа (тримаючись за голову) якраз повертався з тієї сторони, де було тіло збитого чоловіка. Було помітно що у нього шоковий стан, думаю він усвідомив що накоїв».

Вранці 30 грудня про факт ДТП йшлося й у місцевих ЗМІ:

20 хвилин https://bit.ly/2VeE5XI

Медіатор https://bit.ly/2Su03nO

БізнесКомпаньйон https://bit.ly/2An3Ex7

Національна поліція https://bit.ly/2Q9CHlt

Ми звернули увагу на інформацію журналістів Тернопіль1 в якій, зокрема, йшлось, про те що винуватець ДТП можливо є родичем колишнього високопосадовця з правоохоронних органів (https://bit.ly/2LCYIbA), а лікар кардіолог (не на камеру) дав коментар, що о 6 годині ранку поступив і був госпіталізований Ярослав Валерійович, 18.07.1991 р.н.

З наших джерел ми дізнались, що винуватцем смертельного ДТП є названий син відставного генерала міліції Федора Бортняка, Перегінець Ярослав Валерійович. Проаналізувавши сторінки в соцмережах, ми знайшли підтвердження того, що у генерала дійсно є названий син Перегінець Ярослав Валерійович 1991 року народження (https://bit.ly/2LDTpsw). Також в пана Бортняка є ще один (рідний) син Денис Бортняк, який працює слідчим в ГУНП Тернопільської області (https://bit.ly/2Rq59UM).

Нагадаємо, що генерал був причетним до ДТП, в якому фігурував знаний в Тернопільській області екс-губернатор Валентин Хоптян (https://bit.ly/2QaXQeT).

Маємо підозри, що зважаючи на родинні зв‘язки, винуватець ДТП, який є близьким родичем слідчого ГУНП та прийомним сином екс-генерала, може уникнути покарання. Посилює ці припущення той факт, що винуватець ДТП через декілька годин після скоєного був госпіталізований, і міру запобіжного заходу суд сьогодні йому не обирав.

Хочемо повідомити правоохоронні органи, що Автомайдан буде пильно стежити за розвитком ситуації з притягнення до відповідальності винних осіб у цій справі...

Про це пише на своїй сторінці у Фейсбук ВО «Автомайдан» Тернопільський осередок