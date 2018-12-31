ДТП за участі сина відставного генерала міліції Федора Бортняка. Триває слідство

Як і обіцяли, ми пильно стежимо за розвитком слідства у справі ДТП, в якому винуватцем є названий син відставного генерала міліції Федора Бортняка, Перегінець Ярослав Валерійович. Наразі нам вдалося з'ясувати, що дана справа перенаправлена з міського відділу поліції в ГУ НП у Тернопільській області.

Сьогодні, о 14.00 Тернопільський міськрайонний суд обирав міру запобіжного заходу вбивці.

Під час засідання стало відомо, що винуватець ДТП - Перегінець Ярослав, раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Представник прокуратури у своїй промові клопотав про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 60 дів.

Цікаво, що незважаючи на шквальний резонанс події (а можливо саме у зв'язку з ним), до сьогодні немає висновку медичної експертизи про вміст алкогольних чи наркотичних речовин у крові водія.

Слідчий суддя, заслухавши усі доводи сторін ухвали застосувати до Перегінця Ярослава запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Дія ухвали закінчиться 24 лютого.

Наголошуємо, що ми стежимо за розвитком цієї справи і наша мета - щоб винні особи були покарані, як цього вимагає Закон, незалежно від своїх родинних зв'язків!

Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук ВО «Автомайдан» Тернопільський осередок