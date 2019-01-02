У Чортківському районі від отруєння чадним газом померло двоє людей

У селі Нагірняка, що на Чортківщині від отруєння чадним газом померло двоє осіб.

Тіла чоловіків 41 та 58 років виявила сестра молодшого із загиблих.

Жінка зранку навідалася до будинку брата і виявила родича та його знайомого без ознак життя. Обоє мужчин ніде не працювали, зловживали спиртним.

За попередніми даними правоохоронців, чоловіки отруїлися чадним газом через паління у ліжку. Правоохоронці припускають, що один із потерпілих палив, недопалок випав та спричинив тління постільної білизни. Чоловіки заснули і задихнулися чадним газом.