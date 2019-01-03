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У Тернополі на Дружбі внаслідок вибуху одна особа загинула та двох травмовано

vybuh 2212Одна людина загинула, двоє потрапили до лікарні в результаті вибуху. Нещастя трапилося у Тернополі на вулиці Макаренка 2, у квартирі, на 2-му поверсі 5-поверхового житлового будинку,  близько 16:00.

Від ударної сили вибуху повилітали шибки. Рятувальники вжили заходів, спрямованих на недопущення виникнення пожежі.

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В помешканні правоохоронці виявили тіло чоловіка. У нього на пальці висіло кільце, схоже від гранати. Поруч лежало ще двоє поранених осіб. Їх доправили до лікарні.  

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За словами заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Степана Яцуха, на момент вибуху в кімнаті перебувало четверо осіб. Власник помешкання каже, що загиблий - його сусід. Вони дивилися телевізор та розпивали спиртні напої. Знайомий мав при собі небезпечний предмет. Він ним вихвалявся і в результаті необережного поводження - граната вибухнула.

На місці події працюють криміналісти, оперативники, вибухотехніки. 

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