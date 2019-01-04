У аварії на Тернопільщині загинув водій (ФОТО)

В результаті аварії сьогодні зранку в селищі Дружба Теребовлянського р-ну загинув чоловік.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, близько 10 години ранку водій автомобіля ВАЗ, який рухався в напрямку Тернополя, раптово виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з іномаркою BMW.

Кермувальник Жигулів, житель смт. Дружба, 1955 року народження, загинув на місці події.

Що стало причиною такого маневру - встановить слідство. За словами водія іншого автомобіля, на момент ДТП на трасі не було автівок і чому ВАЗ виїхав на зустрічну, коли не було причин для обгону, не розуміє. Дорога також суха.