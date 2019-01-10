У Тернополі злочинна група організувала секс-бізнес

Чотирнадцять осіб, причетних до секс-індустрії, викрили на Тернопільщині.

Впродовж десяти місяців оперативники відстежували діяльність підозрюваних, які організували секс-бізнес на території нашого краю, повідомляє обласний Відділ комунікації поліції.

За словами Олександра Буняка, начальника відділу боротьби із злочинами, пов'язаними із торгівлею людьми ГУНП в Тернопільській області, справу започаткувала двадцятидев'ятирічна уродженка Дніпра. Жінка, працюючи впродовж кількох років адміністратором на заході України, мала чимало знайомих серед дівчат легкої поведінки. Тому й вирішила змінити спосіб заробляння грошей.

Співпрацювати з сутенершою погодилося 9 повій з Одеси, Волині, Херсону, Києва та Дніпра. Найняла жінка двох водіїв з Тернополя та двох адміністраторів з Дніпропетровської області, які приймали замовлення по телефону чи через інтернет та скеровували до клієнтів дівчат. Уже покупці самі на місці зустрічі обирали ту, з якою бажали провести час.

Година послуг дівчат вартувала 1000-1500 гривень. Заробіток ділили 50 на 50. П'ятдесят відсотків йшло повіям, решта - отримували посередники. Адміністратори мали по 300 гривень за замовлення, а водії 200-300 за виїзд.

Із клієнтами дівчата зустрічалися за межами власного житла - у саунах, готелях, приватних будинках. На добу вони встигали обслуговувати від п'яти до десяти чоловіків.

Поліцейські здійснили кілька оперативних закупок сексуальних послуг і лише після цього правоохоронці відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми разом з слідчим управлінням та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури прийшли до дівчат та організатора з санкціонованими обшуками. Під час спецоперації у сутенерши вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, записники та банківські картки.

Відповідно до своїх діянь за статтею 303 ККУ, сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, відповідатиме п'ятеро осіб - організатор, водії та адміністратори.