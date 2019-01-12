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У селі на Тернопіллі під час пожежі загинуло троє людей
У селі Ягільниця, що на Чортківщині під час пожеж 11 січня загинуло троє людей. Про це повідомляють в обласному Управлінні ДСНС.
Близько 9 години ранку черговий караул 6-ї державної пожежно-рятувальної частини У ДСНС України у Тернопільській області виїжджав на гасіння приватного одноповерхового житлового будинку у селі Ягільниця.
Під час гасіння рятувальники виявили тіла власниці домогосподарства 1935 року народження, та її сина 1967 року народження. Ймовірна причина виникнення пожежі – необережність під час куріння.
О 12:25 рятувальників викликали у те ж село, знову гасити вогонь у приватному будинку. Проте пожежу погасили місцеві мешканці до прибуття підрозділу. На місці події виявили тіло загиблої жінки 1926 року народження. Обставини та причини виникнення пожежі встановлює слідство.
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