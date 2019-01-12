58-річний чоловік підпалив машину колишнього зятя, бо той не платить аліментів (ВІДЕО)

Від трьох до п’ятнадцяти років позбавлення волі загрожує 58-річному жителю села Бариш Бучацького району. Чоловіка підозрюють у вчиненні навмисного підпалу автомобіля, що належить колишньому чоловікові його доньки.

9 січня близько одинадцятої години вечора до поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа підпалила автомобіль Мерседес, що належить 33-річному жителю села Бариш. Машина знаходилася в дворі будинку власника. На щастя, пожежу вдалося загасити.

Поліцейські, з’ясовуючи обставини підпалу, запідозрили у вчиненні злочину колишнього тестя потерпілого. Родини постійно конфліктували через те, що 33-річний чоловік покинув дружину з двома дітьми і фактично не утримував їх. Зі слів підозрюваного, саме на його плечі ліг тягар із забезпечення доньки та онуків. Постійні сварки і чвари призвели до кримінальних наслідків.

Як повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області, 58-річному чоловікові інкримінують частину 2 статті 194 ККУ. У якості запобіжного заходу підозрюваному обрано цілодобовий домашній арешт.