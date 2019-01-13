Пасинка генерала Бортняка хочуть звільнити з під варти

Завтра об 11 годині в Тернопільському суді мають розглянути зміну запобіжного заходу пасинку відставного генерала міліції Федора Бортняка Ярославу Перегінцю,1991 року народження, який 29 грудня минулого року вчинив смертельне ДТП на вулиці Злуки в Тернополі.

Тоді, нагадаємо, цей горе-водій на шаленій швидкості та будучи , за свідченнями очевидців, у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, збив на пішохідному переході молодого хлопця-єдиного сина у батьків. Про це наше видання уже писало. Тепер же скандальний вітчим «Фєдя», за яким зовсім нещодавно «золоті верби росли» і очевидно -це ще не кінець його «кар’єри», намагається за будь-яку ціну «відмазати» свого мажорного пасинка і змінити міру запобіжного заходу на домашній арешт. Тобто, щоб злочинець сидів замість тюремної камери у теплому будиночку і їв борщик з вареничками на Святий вечір замість тюремної баланди. Для цього відставний генерал використовує старі зв’язки в поліції, прокуратурі та суді. Сподіваємось, що служителі Феміди винесуть на завтрашньому засіданні правильне, а головне –справедливе рішення, адже і вони мають знати, що є ще Суд Божий, де буде відповідати кожен за діла свої.

В розпорядженні редакції з' явилось відео з камер спостереження, де видно момент вчинення ДТП. Відео 18+