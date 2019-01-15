У Тернополі спіймали церковного злодія
Злодюга, який днями намагався обікрасти церкву в Тернополі, виявився причетним ще до однієї крадіжки з храму в селищі Великі Бірки Тернопільського району.
Як розповів начальник Тернопільського відділення поліції Віктор Волощук, крадіжка з Церкви святої великомучениці Параскевії П’ятниці, що у селищі Великі Бірки, сталася на початку січня. Невідомий проник до приміщення вночі, пошкодивши вхідні двері. Звідти викрав близько 1000 гривень з двох скриньок для пожертв. Церква не була обладнана сигналізацією та камерами відеоспостереження, а прилегла територія в нічну пору доби не освітлюється.
Правоохоронці зібрали речові докази і невдовзі встановили особу причетну до крадіжки.
Ним виявився раніше неодноразово судимий 57-річний житель села Малий Ходачків Тернопільського району. Нещодавно його впіймали у Тернополі при спробі проникнути до Церкви Воздвиження Чесного Хреста.
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу підозрюваному.
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