У Тернополі спіймали церковного злодія

Злодюга, який днями намагався обікрасти церкву в Тернополі, виявився причетним ще до однієї крадіжки з храму в селищі Великі Бірки Тернопільського району.

Як розповів начальник Тернопільського відділення поліції Віктор Волощук, крадіжка з Церкви святої великомучениці Параскевії П’ятниці, що у селищі Великі Бірки, сталася на початку січня. Невідомий проник до приміщення вночі, пошкодивши вхідні двері. Звідти викрав близько 1000 гривень з двох скриньок для пожертв. Церква не була обладнана сигналізацією та камерами відеоспостереження, а прилегла територія в нічну пору доби не освітлюється.

Правоохоронці зібрали речові докази і невдовзі встановили особу причетну до крадіжки.

Ним виявився раніше неодноразово судимий 57-річний житель села Малий Ходачків Тернопільського району. Нещодавно його впіймали у Тернополі при спробі проникнути до Церкви Воздвиження Чесного Хреста.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу підозрюваному.