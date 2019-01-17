На Тернопільщині «швидка» застрягла по дорозі до хворого

На Тернопільщині авто «швидкої допомоги» по дорозі до хворого застрягло у сніговому заметі.

17 січня о 3 годині ночі на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про те, що на польовій дорозі поблизу села В. Гаї Тернопільського району в сніговому заметі загруз автомобіль екстреної медичної допомоги, що направлявся на виклик до важкохворого жителя, 1960 року народження.

На допомогу бригаді екстреної медичної допомоги вирушили співробітники ДСНС. Рятувальники довезли лікарів до хворого, а також відбуксирували карету екстреної медичної допомоги зі снігового замету на розчищену ділянку дороги.