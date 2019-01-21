На виїзді з Бережан перекинулось авто: двоє людей у важкому стані (ФОТО)

На автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка, на виїзді з Бережан, перекинувся автомобіль. Двоє людей у важкому стані. Аварія трапилася у неділю, 20 січня, близько другої години ночі.

Причину дорожньо-транспортної пригоди встановить слідство. Наразі відомо, що дорога була сухою і жодного ні попутного, ні зустрічного транспортну в той час не було.

За попередніми даними, водій автомобіля Opel Omega не впорався з керуванням, автівку почало заносити і вона врізалася в земляний насип на узбіччі. Після удару транспортний засіб відкинуло і він кілька разів перекинувся, злітаючи в кювет.

В іномарці перебувало, окрім водія, ще четверо пасажирів. Їх госпіталізували до лікарні. Двоє травмованих отримали незначні ушкодження, а двоє з тяжкими черепно-мозковими травмами потрапили до реанімації.

Чи водій на момент ДТП був тверезий правоохоронцям не вдалося з’ясувати, оскільки він поїхав до лікарні, а після цього самовільно покинув медзаклад.