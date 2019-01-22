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Дружина тернопільського бізнесмена виявила у підвалі труп свого чоловіка

3157214Відомого тернопільського бізнесмена виявили застреленим у підвалі.

Мертвого чоловіка близько 21-го січня близько 19:00 знайшла в підвальному приміщенні будинку в селищі Велика Березовиця Тернопільського району його громадянська дружина.

 

52-ріний бізнесмен з Тернопільщини отримав вогнепальне поранення у ліву скроневу частину голови.

Поруч з ним правоохоронці знайшли вогнепальну зброю - карабін "Сайга-410К", зареєстрований на загиблого, а також кулю та гільзу.

Слідів проникнення в будинок чи будь-яких пошкоджень дверей та вікон оперативники не виявили. Відсутні на місці події і сліди боротьби. Була біля чоловіка і передсмертна записка, в якій він просить нікого не звинувачувати у власній смерті, а свій вчинок пояснює тим, що заплутався у житті.

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