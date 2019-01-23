100-ліття проголошення Акту Злуки – знакова віха на скрижалях нашої тисячолітньої історії. Вшановуємо її на особливому місті – річці Збруч, на мості національної єдності.

Очевидно, що українська СОБОРНІСТЬ є значно глибшим і ширшим поняттям, аніж, скажімо, вшанування річниці у «календарному» форматі. Безперечно, традиції та символи повинні існувати і плекатись, але не ритуалами єдиними… СОБОРНІСТЬ – це матриця, на основі якої не лише формується і стверджується держава, але й повсякденне гідне і чесне життя кожного громадянина, це код нації, це гени, це кров і плоть. СОБОРНІСТЬ – це наш щодень! Особливо гостро питання СОБОРНОСТІ постало у сучасності, коли триває збройна боротьба за повернення тимчасово окупованих територій на Донбасі, проектуються варіанти повернення в лоно України анексованого Криму. Саме тому СОБОРНІСТЬ уже не сприймається абстрактно, як елемент історичних досліджень чи сторінки із наукових монографій. Вона відчувається по живому, стосується кожного українця: від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Сімферополя, на території глобального Українського Світу. І саме тут, на мості національної єдності через Збруч, стверджуєшся у впевненості наших майбутніх перемог, перемог соборницьких, перемог мілітарних, перемог глобальних!

Олег Вітвіцький,

голова Тернопільської обласної організації Української Галицької Партії, історик, публіцист, письменник