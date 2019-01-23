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Про основні завдання програми економічного та соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади23-01-2019
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У центрі Тернополя горів тролейбус (ФОТО)
Рятувальники гасили палаючий тролейбус у центрі Тернополя.
Подія сталася сьогодні в обідній час неподалік зупинки «Центр».
«23 січня о 13:31 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу тролейбуса, що виникла у м. Тернопіль на вул. Руська (в центральній частині міста). До місця події негайно вирушили пожежно-рятувальні підрозділи Тернопільського гарнізону. В короткі терміни вогнеборці зупинили поширення полум’я, а вже о 13:49 – повністю ліквідували пожежу. Ймовірна причина загорання транспортного засобу – коротке замикання електромережі. Обставини події та сума матеріальних збитків встановлюються», – йдеться у повідомленні обласного Управління ДСНС.
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Новини тернополян
Конкурс студентських та учнівських робіт “Viribus unitis”
Середа, 23 січня 2019
Середа, 23 січня 2019
До 100-Ї річниці Соборності України Молодіжний Націоналістичний Конгрес (МНК) - Тернопіль оголошує конкурс студентських та учнівських робіт (есе) “Viribus unitis”.
У Клубі Бізнес-Подій говорили про емоційний інтелект
П'ятниця, 18 січня 2019
П'ятниця, 18 січня 2019
«Людство вступило в еру надзвичайно емоційних навантажень. Ми можемо протистояти цьому лише, виховуючи волю, навчившись керувати емоціями і розумно переборювати так звані емоційні стреси». (П.К. Анохін,...
Зимовий табір у бібліотеці
Середа, 02 січня 2019
Середа, 02 січня 2019
Не знаєте з ким залишити дитину на зимовик канікулах? Ваші діти в надійних руках - це зимовий денний табір у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Табір діятиме для дітей віком від 7 до 10...
У Чорткові в «Родинному домі» подорожували світом професій
Середа, 19 грудня 2018
Середа, 19 грудня 2018
Щоб допомогти дітям у майбутньому професійному самовизначенні фахівці Чортківської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості зустрілися з вихованцями Родинного дому "Введення" для...
ТОВ «АТБ-маркет» в пошуках працівників у Тернополі
Вівторок, 04 грудня 2018
Вівторок, 04 грудня 2018
У приміщенні Тернопільського міськрайонного центру зайнятості відбувся міні-ярмарок вакансій для ТОВ «АТБ-маркет».
Помічники св. Миколая заполонили Бучач
Вівторок, 04 грудня 2018
Вівторок, 04 грудня 2018
1 грудня у м. Бучач відбулася благодійна акція по збору солодощів, яка є частиною масштабного проекту "Миколай про тебе не забуде!", що існує уже 7-ий рік!
Тернопіль: особам з інвалідністю - руку підтримки
Субота, 01 грудня 2018
Субота, 01 грудня 2018
Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості представники соціальних служб, роботодавців, громадських організацій м. Тернополя і...
Перед президентськими виборами СБУ починає цькувати патріотів
Вівторок, 27 листопада 2018
Вівторок, 27 листопада 2018
До виборів президента залишилося зовсім небагато часу і всі політичні сили так чи інакше почали готуватися до чергової дільби нашої країни.
Тернополяни провели флешмоб «Зупинись, щоб вшанувати!» до роковин голодомору
Субота, 24 листопада 2018
Субота, 24 листопада 2018
23 листопада 16:00 на вул. Руська біля «Зеленої церкви» тернополяни провели флешмоб в рамках кампанії «Зупинись, щоб вшанувати!» на підтримку державної ініціативи - Українського інституту національної пам’яті...