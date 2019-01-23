У центрі Тернополя горів тролейбус (ФОТО)

Рятувальники гасили палаючий тролейбус у центрі Тернополя.

Подія сталася сьогодні в обідній час неподалік зупинки «Центр».

«23 січня о 13:31 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу тролейбуса, що виникла у м. Тернопіль на вул. Руська (в центральній частині міста). До місця події негайно вирушили пожежно-рятувальні підрозділи Тернопільського гарнізону. В короткі терміни вогнеборці зупинили поширення полум’я, а вже о 13:49 – повністю ліквідували пожежу. Ймовірна причина загорання транспортного засобу – коротке замикання електромережі. Обставини події та сума матеріальних збитків встановлюються», – йдеться у повідомленні обласного Управління ДСНС.