Скандал у Коропецькій ОТГ: куди йдуть наші гроші? Велика революція у маленькому Коропці!

Коропецьку ОТГ зараз лихоманить. Місцеві активісти переконані: селищний голова Володимир Мельник розкрадає гроші, виписує собі премії та не виконує своїх обов’язків.

Ось уже четвертий рік Володимир Мельник головує у Коропецькій ОТГ. Громада невелика і багато грошових надходжень у них немає. Натомість є неосвітлені вулиці, погані умови у дитячому садочку, невідремонтовані дороги та відсутність робочих місць, - розповідає місцева активістка, волонтерка Світлана Дрозд.

І тут - резонансний скандал: голова ОТГ розбазарює бюджет! Великі зарплати, премії та інші надбавки Володимир Мельник на сесіях просуває пакетом, щоб депутати голосували, а громадськість про це не знала.

Це безпрецедентна подія для невеличкого Коропця: люди збунтувалися. Свавілля «місцевих князьків» досягає апогею! Якщо в одній маленькій громаді такі зловживання, то страшно уявити масштаби всієї України!

Цією справою вже займаються юристи.

Передісторія така:

- 2015 рік - голова Коропецької селищної ради Володимир Мельник за рішенням суду визнаний винним за корупційний злочин, отримує 3 роки позбавлення волі, з відстрочкою виконання на 1 рік (умовно) і 1 рік - обмеження займати посади в місцевих радах. Після вироку мав бути відсторонений з посади, але залишився головою.

- Жовтень 2015 - маючи непогашену судимість, Володимир Мельник йде кандидатом на вибори селищного голови Коропецької ОТГ і перемагає.

- 2016 рік - порушують чергове кримінальне провадження щодо невиконання рішення суду, але справу чомусь закривають.

- 2018 рік - голова Володимир Мельник за «дивних обставин» отримує рішення про призначення собі зарплати у 23 000 грн та виплату для себе матеріальної допомоги у розмірі 17 000 грн.

- 2019 рік - селищний голова ігнорує збори громади та вимоги активістів, не оприлюднює документів та інформації, зокрема по тих рішеннях, що приймаються радою, бюджету і витратах. Бюджет селища на 2019 рік - більше 22 млн. 500 тис. грн, але куди ці кошти витрачаються - невідомо!

Завдяки місцевим активістам та небайдужим мешканцям Коропця Монастириська поліція зацікавилася цією ситуацією та проводить перевірки.

Тепер місцеві депутати ініціювали скликання позачергової сесії, де розглядатимуть питання про відставку голови і готують звернення у правоохоронні органи щодо відновлення кримінальних справ по Володимиру Мельнику.

Повідомляє TeNews