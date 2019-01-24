Останні новини

Скандал у Коропецькій ОТГ: куди йдуть наші гроші? Велика революція у маленькому Коропці!

6e17caf47907d550c82ee84ddb221000Коропецьку ОТГ зараз лихоманить. Місцеві активісти переконані: селищний голова Володимир Мельник розкрадає гроші, виписує собі премії та не виконує своїх обов’язків.

Ось уже четвертий рік Володимир Мельник головує у Коропецькій ОТГ. Громада невелика і багато грошових надходжень у них немає. Натомість є неосвітлені вулиці, погані умови у дитячому садочку, невідремонтовані дороги та відсутність робочих місць, - розповідає місцева активістка, волонтерка Світлана Дрозд.

І тут -  резонансний скандал: голова ОТГ розбазарює бюджет! Великі зарплати, премії та інші надбавки Володимир Мельник на сесіях просуває пакетом, щоб депутати голосували, а громадськість про це не знала.

Це безпрецедентна подія для невеличкого Коропця: люди збунтувалися. Свавілля «місцевих князьків» досягає апогею! Якщо в одній маленькій громаді такі зловживання, то страшно уявити масштаби всієї України!

Цією справою вже займаються юристи.

Передісторія така:

- 2015 рік - голова Коропецької селищної ради Володимир Мельник за рішенням суду визнаний винним за корупційний злочин, отримує 3 роки позбавлення волі, з відстрочкою виконання на 1 рік (умовно) і 1 рік - обмеження займати посади в місцевих радах. Після вироку мав бути відсторонений з посади, але залишився головою.

- Жовтень 2015 - маючи непогашену судимість, Володимир Мельник йде кандидатом на вибори селищного голови Коропецької ОТГ і перемагає.

- 2016 рік - порушують чергове кримінальне провадження щодо невиконання рішення суду, але справу чомусь закривають.

- 2018 рік - голова Володимир Мельник за «дивних обставин» отримує рішення про призначення собі зарплати  у 23 000 грн та виплату для себе матеріальної допомоги у розмірі 17 000 грн.

- 2019 рік - селищний голова ігнорує збори громади та вимоги активістів, не оприлюднює документів та інформації, зокрема по тих рішеннях, що приймаються радою, бюджету і витратах. Бюджет селища на 2019 рік - більше 22 млн. 500 тис. грн, але куди ці кошти витрачаються - невідомо!

Завдяки місцевим активістам та небайдужим мешканцям Коропця Монастириська поліція зацікавилася цією ситуацією та проводить перевірки.

Тепер місцеві депутати ініціювали скликання позачергової сесії, де розглядатимуть питання про відставку голови і готують звернення у правоохоронні органи щодо відновлення кримінальних справ по Володимиру Мельнику.

0f93facba32150a6509a9195ab9d33a6

7c184907185ac621b174c7aef2c49166

67baf9357eeaa4c1aaf9526a0ef32a71

Повідомляє TeNews

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

Конкурс студентських та учнівських робіт “Viribus unitis”
Середа, 23 січня 2019
Thumbnail До 100-Ї річниці Соборності України Молодіжний Націоналістичний Конгрес (МНК) - Тернопіль оголошує конкурс студентських та учнівських робіт (есе) “Viribus unitis”.
У Клубі Бізнес-Подій говорили про емоційний інтелект
П'ятниця, 18 січня 2019
Thumbnail «Людство вступило в еру надзвичайно емоційних навантажень. Ми можемо протистояти цьому лише, виховуючи волю, навчившись керувати емоціями і розумно переборювати так звані емоційні стреси». (П.К. Анохін,...
Зимовий табір у бібліотеці
Середа, 02 січня 2019
Thumbnail Не знаєте з ким залишити дитину на зимовик канікулах? Ваші діти в надійних руках - це зимовий денний табір у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Табір діятиме для дітей віком від 7 до 10...
У Чорткові в «Родинному домі» подорожували світом професій
Середа, 19 грудня 2018
Thumbnail Щоб допомогти дітям у майбутньому професійному самовизначенні фахівці Чортківської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості зустрілися з вихованцями Родинного дому "Введення" для...
ТОВ «АТБ-маркет» в пошуках працівників у Тернополі
Вівторок, 04 грудня 2018
Thumbnail У приміщенні Тернопільського міськрайонного центру зайнятості відбувся міні-ярмарок вакансій для ТОВ «АТБ-маркет».
Помічники св. Миколая заполонили Бучач
Вівторок, 04 грудня 2018
Thumbnail 1 грудня у м. Бучач відбулася благодійна акція по збору солодощів, яка є частиною масштабного проекту "Миколай про тебе не забуде!", що існує уже 7-ий рік!
Тернопіль: особам з інвалідністю - руку підтримки
Субота, 01 грудня 2018
Thumbnail Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості представники соціальних служб, роботодавців, громадських організацій м. Тернополя і...
Перед президентськими виборами СБУ починає цькувати патріотів
Вівторок, 27 листопада 2018
Thumbnail До виборів президента залишилося зовсім небагато часу і всі політичні сили так чи інакше почали готуватися до чергової дільби нашої країни.
Тернополяни провели флешмоб «Зупинись, щоб вшанувати!» до роковин голодомору
Субота, 24 листопада 2018
Thumbnail 23 листопада 16:00 на вул. Руська біля «Зеленої церкви» тернополяни провели флешмоб в рамках кампанії «Зупинись, щоб вшанувати!» на підтримку державної ініціативи - Українського інституту національної пам’яті...