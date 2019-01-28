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Про основні завдання програми економічного та соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади23-01-2019
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У Підгайцях п’яна неповнолітня дівчина випала з балкону
26 січня до районної лікарні з травмою голови та в стані алкогольного сп’яніння доправили неповнолітню дівчину. Неповнолітня травмувалася внаслідок падіння з балкону.
Правоохоронці встановили, потерпіла – 17-річна мешканка Бережанського району. Дівчина впала з балкону другого поверху житлового будинку, де в компанії трьох старших хлопців розпивала алколь.
Наразі стан дівчини важкий – вона перебуває в реанімаційному відділенні Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.
Вирішується питання про притягнення хлопців, які разом з неповнолітньою розпивали спиртне, до адміністративної відповідальності.
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Новини тернополян
Конкурс студентських та учнівських робіт “Viribus unitis”
Середа, 23 січня 2019
Середа, 23 січня 2019
До 100-Ї річниці Соборності України Молодіжний Націоналістичний Конгрес (МНК) - Тернопіль оголошує конкурс студентських та учнівських робіт (есе) “Viribus unitis”.
У Клубі Бізнес-Подій говорили про емоційний інтелект
П'ятниця, 18 січня 2019
П'ятниця, 18 січня 2019
«Людство вступило в еру надзвичайно емоційних навантажень. Ми можемо протистояти цьому лише, виховуючи волю, навчившись керувати емоціями і розумно переборювати так звані емоційні стреси». (П.К. Анохін,...
Зимовий табір у бібліотеці
Середа, 02 січня 2019
Середа, 02 січня 2019
Не знаєте з ким залишити дитину на зимовик канікулах? Ваші діти в надійних руках - це зимовий денний табір у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Табір діятиме для дітей віком від 7 до 10...
У Чорткові в «Родинному домі» подорожували світом професій
Середа, 19 грудня 2018
Середа, 19 грудня 2018
Щоб допомогти дітям у майбутньому професійному самовизначенні фахівці Чортківської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості зустрілися з вихованцями Родинного дому "Введення" для...
ТОВ «АТБ-маркет» в пошуках працівників у Тернополі
Вівторок, 04 грудня 2018
Вівторок, 04 грудня 2018
У приміщенні Тернопільського міськрайонного центру зайнятості відбувся міні-ярмарок вакансій для ТОВ «АТБ-маркет».
Помічники св. Миколая заполонили Бучач
Вівторок, 04 грудня 2018
Вівторок, 04 грудня 2018
1 грудня у м. Бучач відбулася благодійна акція по збору солодощів, яка є частиною масштабного проекту "Миколай про тебе не забуде!", що існує уже 7-ий рік!
Тернопіль: особам з інвалідністю - руку підтримки
Субота, 01 грудня 2018
Субота, 01 грудня 2018
Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості представники соціальних служб, роботодавців, громадських організацій м. Тернополя і...
Перед президентськими виборами СБУ починає цькувати патріотів
Вівторок, 27 листопада 2018
Вівторок, 27 листопада 2018
До виборів президента залишилося зовсім небагато часу і всі політичні сили так чи інакше почали готуватися до чергової дільби нашої країни.
Тернополяни провели флешмоб «Зупинись, щоб вшанувати!» до роковин голодомору
Субота, 24 листопада 2018
Субота, 24 листопада 2018
23 листопада 16:00 на вул. Руська біля «Зеленої церкви» тернополяни провели флешмоб в рамках кампанії «Зупинись, щоб вшанувати!» на підтримку державної ініціативи - Українського інституту національної пам’яті...