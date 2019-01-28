У Підгайцях п’яна неповнолітня дівчина випала з балкону

26 січня до районної лікарні з травмою голови та в стані алкогольного сп’яніння доправили неповнолітню дівчину. Неповнолітня травмувалася внаслідок падіння з балкону.

Правоохоронці встановили, потерпіла – 17-річна мешканка Бережанського району. Дівчина впала з балкону другого поверху житлового будинку, де в компанії трьох старших хлопців розпивала алколь.

Наразі стан дівчини важкий – вона перебуває в реанімаційному відділенні Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.

Вирішується питання про притягнення хлопців, які разом з неповнолітньою розпивали спиртне, до адміністративної відповідальності.