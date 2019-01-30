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Смертельна аварія у Гусятинському районі
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на дорозі міжнародного значення М-19 Доманове - Ковель -Чернівці - Тереблече загинув водій одного з автомобілів.
Аварія сталася 30 січня, вранці, близько 8 години, поблизу села Яблунів, Гусятинського району.
За попередніми даними, 26-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter виїхав на зустрічну смугу для руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF. Внаслідок автопригоди, керманич Mercedes, від отриманих травм загинув на місці події.
На місці ДТП слідчо-оперативна група встановлює всі деталі інциденту.
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