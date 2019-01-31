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Депозитні кошти клієнтів працівниця банку переказувала собі на рахунок та матері

perekaz grosheiНа Тернопільщині працівниця банку привласнювала депозитні кошти клієнтів.

«Розслідуванням встановлено, що впродовж 2012-2017 років –службова особа однієї з банківських установ, розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, умисно, з корисливих мотивів, без відома та згоди клієнтів банку здійснювала незаконні дії щодо розпорядження коштами, які перебували на їх депозитних рахунках.

У час сплати відсотків чи депозиту вибраного депозитного рахунку, жінка спрямовувала кошти на відкритий рахунок своєї матері, чи на свій особистий рахунок, а не фактичному власнику рахунку. На даний час відомо про привласнення нею коштів понад 35 283,96 грн, чим завдано збитків банківській установі на зазначену суму.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні за ч.2, ч.3 ст.191, ч.1, ч.2 ст.200, ч.1,ч.3 ст. 362 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, незаконні дії з документами на переказ (підробка), вчинена повторно, вчинення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно)», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Тернопільської області.

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