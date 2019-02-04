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Біля Тернополя серед поля п’яний застрелив знайомого

Luc1Житель села Біла в полі з мисливської рушниці застрелив товариша. Подія сталася 3 лютого близько 19:35.

На місце події виїжджав екіпаж патрульної поліції. При огляді території правоохоронці побачили людину з вогнепальним пораненням голови, а вдалині невідомого чоловіка, який намагався втекти.

Останній перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Його піймали та викликали на місце злочину слідчо-оперативну групу.  Загиблий - житель Івано-Франківської області, 1982 року народження.  Про це повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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За попередніми даними, потерпілий разом з підозрюваним, жителем села Біла, розпивали спиртні напої у будинку. Продовжили "святкування" в лісопосадці села. Звуки, схожі на постріли, люди почули вже близько 18:30. 

На місці злочину валялося чотири вистріляних гільзи від мисливської гладкоствольної рушниці. Як стало відомо, власник зброї тричі вистрілив у напрямку лісу, а четверта куля влучила у голову. Слідчі кажуть, що фатальний постріл був здійснений з близької відстані. 

При огляді місця події з'ясувалося, що підозрюваний після того, як поцілив у знайомого, протягнув його метрів тридцять в бік лісу, а рушницю заховав, прикопавши снігом. Лише після цього повідомив про подію у швидку допомогу. 

Що сталося насправді, з'ясовують слідчі. Підозрюваний жодних показів не дає. Дозвіл на зброю він мав. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК. Чоловікові інкримінують статтю 115 частина 1 ККУ - умисне вбивство.

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