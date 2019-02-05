Байковецька об'єднана громада пролетіла повз престижну нагороду «Кришталь року»

З тріском пролетіла Байковецька об'єднана громада на чолі з Анатолієм Куликом повз по справжньому престижну нагороду «Кришталь року».

Цьогоріч Кришталь вручали вперше. Нагороди удостоїлись ті об’єднані громади, що продемонстрували максимальну прозорість своїх бюджетів та фінансів.

Організатори премії більш ніж поважні. Це такі організації як: фонд USAID Ukraine - USAID Україна , офіційне представництво ЄС в Україні European Union in Ukraine, Уряд Канади Govermment of Canada Embassy of Canada in Ukraine, Фонд Східна Європа, Міжнародний фонд «Відродження» , Є-Data.

На відміну від столичних пройдисвітів «Асамблеї ділових кіл», в яких байковецький голова купив собі «Лицара вітчизни» http://vse.rv.ua/article/viznanna-ci-marnoslavstvo.html… , в даному випадку когось підкупити чи на когось вплинути було зрозуміла річ неможливо. А там де нема кому «дати на лапу» і домовитись, то наша ОТГ раптом виявляється далеко не такою вже і передовою та зразково-показовою. Байковецька громада не те що не отримала Кришталю, а навіть не стала претендентом в жодній з номінацій рейтингу «Бюджетної прозорості». Хоча наприклад з Тернопільщини номінантами були аж три громади з яких Кришталь в номінаціях отримали Скалатська та Шумська ОТГ.

Переможцями ж стали:

«Кришталь року – місто» - Дрогобич;

«Кришталь року – громада» - Баштанська громада (Баштанська об'єднана територіальна громада) ;

В номінаціях це:

Найбільш інноваційні практики бюджетної прозорості в громаді – Скалатська громада;

Найбільш інноваційні практики бюджетної прозорості в місті – Дрогобич;

Найкраще залучення громадян до бюджетного процесу у громаді – Баштанська громада;

Найкраще залучення громадян до бюджетного процесу у місті –Суми (Сумська міська рада) ;

Найбільш відкрита бюджетна інформація у громаді – Баштанська громада;

Найбільш відкрита бюджетна інформація у місті – Чернівці (Чернівці);

Найбільш відкриті видатки – Львів (Lviv, Ukraine);

Найпрозоріші комунальні підприємства – Луцьк (Lutsk);

Бюджетні дані, доступні в машиночитному форматі – Вінниця (Вінницька міська рада);

Найбільш бюджетно-інформативний сайт – Дрогобич (Дрогобицька міська рада);

Найкращий бюджет для громадян – Шумська громада (Шумська об’єднана територіальна громада).

Щодо непрозорості фінансів Байковецької сільської ради раніше уже згадувалось наприклад у інтернет-виданні Керівник http://kerivnyk.org.ua/byudzhetnyj-protses-2019-v-oth-terno… .

У виданні зазначено, що на офіційних веб-ресурсах Байковецької ОТГ ані слова немає ні про сам бюджет (скільки він складає, хто є бюджетоутворювачами), ні жодного повідомлення про бюджетний процес (наприклад, щоб мешканці громади могли долучитися до подальшого розподілу їх коштів сплачених у вигляді податків).

Тож висновок наш такий — там де діють суворі та справедливі правила байковецький голова зі своєю постійною брехнею та маніпуляціями з тріском пролітають.

Насправді ж отримати Кришталь, прославити Байківці і привернути увагу крутих інвесторів було не так вже і важко. Достатньо всього лише бути на 100% відкритим перед тими чиїми коштами ти розпоряджаєшся.

Про це повідомляють Байківці.info