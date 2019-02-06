Останні новини
-
06-02-2019
-
06-02-2019
-
06-02-2019
-
06-02-2019
-
06-02-2019
-
06-02-2019
-
06-02-2019
-
06-02-2019
-
05-02-2019
-
05-02-2019
-
05-02-2019
-
05-02-2019
-
05-02-2019
-
05-02-2019
-
05-02-2019
-
05-02-2019
-
05-02-2019
-
04-02-2019
-
04-02-2019
-
04-02-2019
-
04-02-2019
-
04-02-2019
-
04-02-2019
-
04-02-2019
-
04-02-2019
-
04-02-2019
-
03-02-2019
-
03-02-2019
-
03-02-2019
-
03-02-2019
Двоє людей загинули під час пожежі в житловому будинку на Тернопільщині
На Шумщині під час пожежі загинуло двоє людей. Загоряння сталося 5 лютого о 9 годині в кімнаті житлового будинку в селі Руська Гута. Рятувальники на місці події виявили тіло 77-річної власниці будинку та її 47-річного сина. Вогонь знищив ліжко.
Ймовірна причина виникнення події – необережність під час паління.
Пожежники на місце події не залучалися.
Нагадаємо, що з початку 2019 року на Тернопільщині внаслідок пожеж загинуло 5 осіб. За 2018 на пожежах загинуло 48 осіб. Більшість випадків загибелі спричинені саме людською необачністю та недотриманню правил пожежної безпеки.
Погода у Тернополі
Погода у Києві
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на sinoptik.ua у Донецьку
Новини тернополян
На Теребовлянщині змагатимуться рибалки
Вівторок, 05 лютого 2019
Вівторок, 05 лютого 2019
Фестиваль Громади рибалок Теребовлянщини з лову риби на мормишку вже всьоме проведуть на Тернопіллі. Відбуватиметься захід 10 лютого.
Юні тернополяни дізналися про секрети ораторського мистецтва
Понеділок, 04 лютого 2019
Понеділок, 04 лютого 2019
На засіданні клубу «Час Z», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, в Будинку праці, старшокласники Тернопільського НВК «Школа-ліцей № 6» ознайомились із секретами ораторського мистецтва.
3 лютого – фінал конкурсу «Viribus unitis»
Неділя, 03 лютого 2019
Неділя, 03 лютого 2019
У неділю, 3 лютого, відбудеться фінал Конкурсу учнівських та студентських робіт «Viribus unitis».
ПАТ «Укрзалізниця» шукає працівників
Середа, 30 січня 2019
Середа, 30 січня 2019
У рамках Меморандуму про співпрацю між Державною службою зайнятості та ПАТ «Укрзалізниця» нині триває активна взаємодія Тернопільської обласної служби зайнятості зі структурними підрозділами Львівської філії...
Конкурс студентських та учнівських робіт “Viribus unitis”
Середа, 23 січня 2019
Середа, 23 січня 2019
До 100-Ї річниці Соборності України Молодіжний Націоналістичний Конгрес (МНК) - Тернопіль оголошує конкурс студентських та учнівських робіт (есе) “Viribus unitis”.
У Клубі Бізнес-Подій говорили про емоційний інтелект
П'ятниця, 18 січня 2019
П'ятниця, 18 січня 2019
«Людство вступило в еру надзвичайно емоційних навантажень. Ми можемо протистояти цьому лише, виховуючи волю, навчившись керувати емоціями і розумно переборювати так звані емоційні стреси». (П.К. Анохін,...
Зимовий табір у бібліотеці
Середа, 02 січня 2019
Середа, 02 січня 2019
Не знаєте з ким залишити дитину на зимовик канікулах? Ваші діти в надійних руках - це зимовий денний табір у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Табір діятиме для дітей віком від 7 до 10...
У Чорткові в «Родинному домі» подорожували світом професій
Середа, 19 грудня 2018
Середа, 19 грудня 2018
Щоб допомогти дітям у майбутньому професійному самовизначенні фахівці Чортківської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості зустрілися з вихованцями Родинного дому "Введення" для...
ТОВ «АТБ-маркет» в пошуках працівників у Тернополі
Вівторок, 04 грудня 2018
Вівторок, 04 грудня 2018
У приміщенні Тернопільського міськрайонного центру зайнятості відбувся міні-ярмарок вакансій для ТОВ «АТБ-маркет».