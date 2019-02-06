Двоє людей загинули під час пожежі в житловому будинку на Тернопільщині

На Шумщині під час пожежі загинуло двоє людей. Загоряння сталося 5 лютого о 9 годині в кімнаті житлового будинку в селі Руська Гута. Рятувальники на місці події виявили тіло 77-річної власниці будинку та її 47-річного сина. Вогонь знищив ліжко.

Ймовірна причина виникнення події – необережність під час паління.

Пожежники на місце події не залучалися.

Нагадаємо, що з початку 2019 року на Тернопільщині внаслідок пожеж загинуло 5 осіб. За 2018 на пожежах загинуло 48 осіб. Більшість випадків загибелі спричинені саме людською необачністю та недотриманню правил пожежної безпеки.