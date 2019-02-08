9 000 євро втратила збаражчанка, яка хотіла придбати автомобіль з Європи

Хотіла придбати іномарку за вигідною ціною, однак лише втратила 9 000 євро.

Така прикра пригода трапилася з мешканкою райцентру Збараж.

Краянка вирішила придбати автомобіль з Європи. Товар знайшла у ірландського продавця в мережі інтернет. Коли всі нюанси щодо купівлі було узгоджено, жінка здійснила через міжнародний платіж SWIFT грошовий переказ та стала чекати доставки авто.

Іномарка на Тернопільщину так і не потрапила, а жінка звернулася за допомогою в поліцію.

