Біля ТЦ «Орнава» Ауді зіткнулось з деревом

Біля ТЦ «Орнава» на вулиці Живова автомобіль Audi A6 зіткнувся з деревом, є потерпілі.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 10 лютого близько 20:20.

Внаслідок удару, двоє осіб, 1982 та 1987 років народження, які перебували в автівці зазнали травмування різного ступеня складності. Водій виявився заблокованим в салоні деформованого транспортного засобу.

За допомогою спеціального обладнання рятувальники провели деблокування потерпілого та допомогли медикам транспортувати його до карети екстреної медичної допомоги. Також бійці ДСНС виконали ряд заходів, аби на не допустити займання пролитого пального.