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Чоловік пролежав мертвим у квартирі більше року
11 лютого від мешканки Заліщицького району до працівників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що вона виявила мертвим свого брата.
59-річний мешканець Тернополя жив один. Зведена сестра перебувала на заробітках, жила в районі, родича навідувала лише зрідка. Під час її останнього візиту двері ніхто не відчинив і, як з’ясувалося, сусіди чоловіка давно не бачили. Довелося ламати замки.
Двері були зачинені на ключ зсередини, вікна не пошкоджені. За попередніми висновками експертів, чоловік помер більше року тому. При поверхневому огляді ознак насильницької смерті вони не виявили.
Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи, аби встановити детальні причини смерті.
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