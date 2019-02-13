Останні новини

Чи понесе відповідальність винуватець ДТП на Злуки?

sud naruchnykyРезонансна дорожньо-транспортна пригода, яка сталася в Тернополі 29 грудня минулого року і винуватцем якої є пасинок колишнього генерала місцевої міліції Федора Бортняка Ярослав Перегінець, сколихнула все місто.

Про це наше видання вже неодноразово писало.

Наразі відомо, що винуватець ДТП відпущений з під варти під заставу 501 тис. гривень і перебуває вдома. Слідчим  тернопільської поліції Ярошем  М.І. у справі було призначено цілий ряд експертиз, результати, яких, зважаючи на таємницю слідства, на сьогодні  громадськості невідомі. Батьки молодого хлопця, який загинув в ДТП, теж достеменно не знають про хід досудового розслідування. Все, як кажуть, «покрито мороком». Як стверджують наші джерела в правоохоронних органах, найближчим часом кримінальне провадження має бути направлене до суду. богомол о

Та виникає питання про якість проведення цього розслідування та повноту зібраних доказів для сторони обвинувачення? На такі думки наштовхують ті факти, що Федір Бортняк, який очолював тернопільську міліцію у 2010-12 роках, був керівником у теперішнього начальника обласної поліції Олександра Богомола, адвокати винуватця ДТП теж донедавна працювали в слідчому управлінні поліції.

боднарчукТак, Тарас Боднарчук  сам очолював слідче управління (до речі, якраз при Бортняку), а Віктор Карчевський (теж при Бортняку) був начальником відділу по розслідуванні злочинів, вчинених під час дорожньо-транспортних пригод. Саме цей відділ і ці слідчі, що були в безпосередньому підпорядкуванні адвоката Карчевського, зараз проводять досудове слідство у цій справі.

Крім того  Богомол,  Боднарчук і Карчевський купу років пропрацювали разом в слідчому підрозділі міліції і навіть сиділи в одному кабінеті.

карчеськийТобто адвокати, правоохоронці і батьки вбивці пов’язані у цьому всьому  ну майже «родинними» стосунками. Крім того, у пана Бортняка залишились приятельські стосунки і з працівниками прокуратури, і суду. І думається, що він в любому випадку буде намагатися впливати на ситуацію і  максимально затягувати розгляд справи. Редакція продовжує стежити за розвитком подій і буде оперативно інформувати своїх читачів.

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

«Спортивна зима» підбиває підсумки серед любителів інтелектуальних ігор
Середа, 13 лютого 2019
Thumbnail З 4 по 11 лютого 2019 року Тернопільський обласний центр фізичногоздоров'я населення «Спорт для всіх» та Вищий навчальний заклад «Медичний коледж» провели  змагання з шахів серед юнаків в рамках Всеукраїнських...
Скелелазіння у Тернополі. Запрошують усіх бажаючих
Неділя, 10 лютого 2019
Thumbnail Скалелазіння для усіх! Це унікальний вид спорту, який гармонійно розвиває усі м’язи тіла. У центрі Тернополя, за адресою: Федьковича 11 (приміщення Тернопільського Пласту), оновили скелелазну стінку. Її...
На Теребовлянщині змагатимуться рибалки
Вівторок, 05 лютого 2019
Thumbnail Фестиваль Громади рибалок Теребовлянщини з лову риби на мормишку вже всьоме проведуть на Тернопіллі. Відбуватиметься захід 10 лютого.
Юні тернополяни дізналися про секрети ораторського мистецтва
Понеділок, 04 лютого 2019
Thumbnail На засіданні клубу «Час Z», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, в Будинку праці, старшокласники Тернопільського НВК «Школа-ліцей № 6» ознайомились із секретами ораторського мистецтва.
3 лютого – фінал конкурсу «Viribus unitis»
Неділя, 03 лютого 2019
Thumbnail У неділю, 3 лютого, відбудеться фінал Конкурсу учнівських та студентських робіт «Viribus unitis».
ПАТ «Укрзалізниця» шукає працівників
Середа, 30 січня 2019
Thumbnail У рамках Меморандуму про співпрацю між Державною службою зайнятості та ПАТ «Укрзалізниця» нині триває активна взаємодія Тернопільської обласної служби зайнятості зі структурними підрозділами Львівської філії...
Конкурс студентських та учнівських робіт “Viribus unitis”
Середа, 23 січня 2019
Thumbnail До 100-Ї річниці Соборності України Молодіжний Націоналістичний Конгрес (МНК) - Тернопіль оголошує конкурс студентських та учнівських робіт (есе) “Viribus unitis”.
У Клубі Бізнес-Подій говорили про емоційний інтелект
П'ятниця, 18 січня 2019
Thumbnail «Людство вступило в еру надзвичайно емоційних навантажень. Ми можемо протистояти цьому лише, виховуючи волю, навчившись керувати емоціями і розумно переборювати так звані емоційні стреси». (П.К. Анохін,...
Зимовий табір у бібліотеці
Середа, 02 січня 2019
Thumbnail Не знаєте з ким залишити дитину на зимовик канікулах? Ваші діти в надійних руках - це зимовий денний табір у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Табір діятиме для дітей віком від 7 до 10...