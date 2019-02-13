Чи понесе відповідальність винуватець ДТП на Злуки?

Резонансна дорожньо-транспортна пригода, яка сталася в Тернополі 29 грудня минулого року і винуватцем якої є пасинок колишнього генерала місцевої міліції Федора Бортняка Ярослав Перегінець, сколихнула все місто.

Про це наше видання вже неодноразово писало.

Наразі відомо, що винуватець ДТП відпущений з під варти під заставу 501 тис. гривень і перебуває вдома. Слідчим тернопільської поліції Ярошем М.І. у справі було призначено цілий ряд експертиз, результати, яких, зважаючи на таємницю слідства, на сьогодні громадськості невідомі. Батьки молодого хлопця, який загинув в ДТП, теж достеменно не знають про хід досудового розслідування. Все, як кажуть, «покрито мороком». Як стверджують наші джерела в правоохоронних органах, найближчим часом кримінальне провадження має бути направлене до суду.

Та виникає питання про якість проведення цього розслідування та повноту зібраних доказів для сторони обвинувачення? На такі думки наштовхують ті факти, що Федір Бортняк, який очолював тернопільську міліцію у 2010-12 роках, був керівником у теперішнього начальника обласної поліції Олександра Богомола, адвокати винуватця ДТП теж донедавна працювали в слідчому управлінні поліції.

Так, Тарас Боднарчук сам очолював слідче управління (до речі, якраз при Бортняку), а Віктор Карчевський (теж при Бортняку) був начальником відділу по розслідуванні злочинів, вчинених під час дорожньо-транспортних пригод. Саме цей відділ і ці слідчі, що були в безпосередньому підпорядкуванні адвоката Карчевського, зараз проводять досудове слідство у цій справі.

Крім того Богомол, Боднарчук і Карчевський купу років пропрацювали разом в слідчому підрозділі міліції і навіть сиділи в одному кабінеті.

Тобто адвокати, правоохоронці і батьки вбивці пов’язані у цьому всьому ну майже «родинними» стосунками. Крім того, у пана Бортняка залишились приятельські стосунки і з працівниками прокуратури, і суду. І думається, що він в любому випадку буде намагатися впливати на ситуацію і максимально затягувати розгляд справи. Редакція продовжує стежити за розвитком подій і буде оперативно інформувати своїх читачів.