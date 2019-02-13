Зеленський тернополянам: Агітувати не буду – ви мудрі й самі знаєте кого обирати

11 лютого в тернопільському Палаці культури «Березіль» відбулося одразу два концерти студії «Квартал 95» – один соціальний, другий комерційний. Обидва зібрали аншлаги. Із «кварталівцями» виступив і їхній лідер, нині кандидат у Президенти України, Володимир Зеленський.

Благодійні концерти в різних містах України студія «Квартал 95» проводить уже понад п’ять років. Наразі триває новий тур виступів, розбитий на три частини. Першу «відкатали» в грудні 2018-го. Друга, в рамках якої «кварталівці» завітали до Тернополя, триває тепер. Третя відбудеться у березні.

Тож в понеділок до «Березоля» на виступ коміків було запрошено українців із пільгових категорій. Близько тисячі квитків отримали люди з особливими потребами, вихованці дитбудинків, представники малозабезпечених родин, учасники АТО та війни в Афганістані, чорнобильці, успішні студенти, лікарі та освітяни.

Зеленський зі своєю командою декілька разів наголосив – соціальні концерти в жодному разі не є частиною його передвиборної кампанії. Про це свідчить бодай той факт, що їх було заплановано півтора роки тому, коли про президентські амбіції актора ще й мови не йшло.

У рамках концерту, крім Зеленського, для тернополян виступили улюблені телевізійні коміки – Євген Кошовий, Олена Кравець, Юрій Карпов та інші. Жартували гостро і влучно. Велика частина сцен та дотепів, як і заведено в «кварталівців», мала політичне забарвлення. На горіхи дісталося Порошенкові, Юлії Володимирівні, Ляшкові та декому з українських олігархів. Однак агітації за Зеленського, навіть прихованої, тернополяни так і не дочекалися.

Втім, у цьому немає нічого дивного. Зеленський пояснив – агітувати нікого не збирається, адже має власні погляди на політику, мовляв, агітувати – це щонайменше не по-людськи. Наприкінці додав: «Тернополяни мудрі люди, тож без підказок знають за кого голосувати». На цю фразу місцева публіка відреагувала шквалом аплодисментів.

Нагадаємо, згідно з результатами січневих соціологічних опитувань, Володимир Зеленський очолив рейтинги президентських перегонів. Експерти вважають – політичну популярність актора можна пояснити якраз його відмовою від агітаційної рутини. Натомість йому цікавіше займатися корисними справами, приміром, вивчати нагальні проблеми українців та працювати спільно з ними над їхнім розв’язанням. Так Зеленський напрацьовує власну передвиборчу програму в соціальних мережах, де до її обговорення долучилося вже понад півмільйона співгромадян.

Після концерту на сцену вийшов голова спілки воїнів АТО Сергій Чиж, який подарував Олені Кравець букет квітів та звернувся до «кварталівців»: «Я вийшов на сцену, аби висловити велику вдячність вашому колективу за підтримку, яку ви надавали і надаєте хлопцям на передовій, особливо 8-му полку спецпризначення. Тут є багато тих, хто знає вас особисто. Бажаю вам залишатися такими, як ви є: справжніми, чесними, можливо, десь і жорсткими у своїх жартах, але ж ви кажете правду. Я шаную людей, які кажуть правду в очі, а не говорять одне, роблячи інше. Ви є справжніми, тож честь вам і хвала. Я чув, що ви йдете в президенти (звертається до Володимира Зеленського – ред.), то коли станете ним, у мене є одне побажання: скористайтеся чилійським сценарієм Піночета. У Києві є великий Олімпійський стадіон, там багато хто поміститься, – пожартував Сергій Чиж.

Повідомляє Погляд