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Як голова конкурсної комісії облради від «Самопомочі» конкурс між своїми фірмами проводив

holova 300x200Нещодавно попала на очі стаття «Аукціон нечуваної щедрості» за 2016 рік, де голова конкурсної комісії з оренди комунального майна Тернопільської обласної ради, голова фракції «Самопоміч» облради Віталій Фидрин коментує конкурс з надання в оренду частини майданчика психоневрологічної лікарні для облаштування котельні, яка працює на альтернативних видах палива.

Що ж це за підприємства, які готові платити такі великі кошти за оренду комунального майна та так завзято торгувалися на аукціоні?

З’ясувалося, що співвласником ТОВ «Теплотерн» є голова конкусної комісі обласної ради з оренди комунального майна Віталій Фидрин. Далі стало ще цікавіше. Ще одним співвласником даного ТОВ виявилася Ірина Пастух, дружина нардепа від «Самопомочі», а за сумісництвом кума Віталія Фидрина, Тараса Пастуха.

Яке ж було моє здивування, коли виявилось, що власником третьої фірми ТзОВ «АЛЬТЕНЕРГОПРОСТІР», яка теж брала участь у конкусі і зупинилась на сумі 3000 грн, є знову ж таки дружина нардепа Ірина Пастух. Ця ж фірма в підсумку і «виграла» конкурс.

Більше того, згідно декларації про доходи Віталія Фидрина за 2016 рік, він ще й працював за сумісництвом у ТзОВ «Альтенергопростір.

Тобто в одному з трьох підприємств, які брали участь у «прозорому і чесному» конкурсі, голова конкурсної комісії є співвласником, а на другому , яке в підсумку стало переможцем, він працював і отримував заробітну плату…

Схема проста: знаючи, що на конкурс подала документи тільки одна фірма, голова конкурсної комісії заводить ще дві «своїх». Одна з них зупиняється на сумі 3000 грн, а друга не дає конкурентам шансів, підвищуючи вартість оренди до 46,6 тисяч. Ясно, що за такі гроші договір заключати вони відмовляються і переможцем «чесно» стає ТзОВ «Альтенергопростір» з смішною сумою 3000 гривень.

Що ж, як кажуть лідери «Самопомочі» «Візьми і зроби». Сподіваюся, що правоохоронці дадуть достойну оцінку діям спритного депутата обласної ради.

Тарас Вишенський

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