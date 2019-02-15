У Тернополі за кермо тролейбуса сів п’яний водій

У Тернополі п’яний водій тролейбуса возив пасажирів.

14 лютого, близько 14 години, громадяни повідомили патрульних, що водій міського тролейбуса з «позивним» 130, ймовірно, знаходиться в стані алкогольного сп'яніння та їздить, порушуючи ПДР.

Уже за декілька хвилин на вулиці Текстильній, поліцейські помітили вищевказаний транспортний засіб та зупинили його.

Водієм виявився 63-річний тернополянин, під час спілкування з яким, інспектори виявили ознаки алкогольного сп'яніння.

На водія патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування в нетверезому стані), надалі матеріали справи передадуть в суд, який і визначатиме міру покарання для водія.