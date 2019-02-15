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Тернополяни у Києві підтримують Супрун

52029337 530753870750290 1266247300498325504 nСеред тих, хто сьогодні пікетує Окружний суд України в столиці, де відбувається засідання щодо в. о. Міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун - представники Української Галицької Партії та Молодіжного Національного Конгресу з Тернополя.

Українська Галицька Партія підтримує креативну міністерку!

Відсторонення від виконання обов’язків у МОЗ Уляни Супрун є яскравим прикладом того, як політикани, які вважають себе політиками, пробують формальним судовим рішенням заблокувати впровадження медреформи в Україні.

Реформи, яка яскраво демонструє рух країни до Європи. Реформи, яка реально працює, впливає на повсякдення життя українців і “перекрила кисень” одній із найпотужніших мафій.

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“Медреформа, яку розпочала Уляна Супрун, вже принесла чимало позитивних результатів: пацієнти можуть самостійно обирати лікарів, медики-професіонали мають змогу отримувати гідну зарплату, ліки закупляються на прозорій основі. Цей курс прикрив крани мафіозному медичному бізнесу, унеможливив нечесні заробітки на здоров'ї українців. Ми не допустимо, щоб бізнесові чи політичні інтереси поставили під загрозу якість медичних послуг та розвиток медичної галузі в Україні. Закликаємо Окружний адміністративний суд Києва скасувати рішення і якнайшвидше легітимізувати перебування пані Супрун на посаді міністра охорони здоров’я України, усунувши формальні причини для її звільнення”, - коментує Ірина Яремчук, заступниця голови Політради Української Галицької Партії.

Адже медична реформа, яку впроваджує Уляна Супрун і її команда, є аналогом впроваджених у країнах Європи та Америки, які показали свою ефективність на практиці. І будь-яке зволікання у впровадженні реформ віддаляє нас від якісного рівня медичних послуг.

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При УГП діє спеціальна експертна група медиків та фахівців медицини. Вони роз'яснюють людям у містах, містечках і селах переваги і можливості медреформи. А також пропонують МОЗ зміни, які потрібно зробити для успішного реформування галузі, на найвищому рівні. Експерти також упевнені: сьогодні, з в.о. міністра Уляною Супрун, українська медицина нарешті змінюється правильно.

“Ми підтримуємо Уляну Супрун і вважаємо нинішню ситуацію брудними передвиборчими політичними іграми “радикалів”. Бо Манту мочити можна, а Супрун - ні! Корупційні схеми мають відійти у минуле!”, - зазначають учасники акції.

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