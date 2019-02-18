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На Тернопільщині у ДТП постраждали четверо людей, водій у реанімації
З тілесними ушкодженнями, струсом, політравмами та забоями в Скалатську лікарню потрапило четверо людей. Травми вони отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 17 лютого.
За попередньою інформацією поліцейських, водій автомобіля Audi А6, рухаючись автодорогою Скалат-Кам'янки, не впорався з керуванням. В результаті - транспортний засіб перекинувся.
На момент автопригоди в салоні, окрім водія, перебувало троє пасажирів. Кермувальник потрапив до реанімації, а інших потерпілих після огляду лікарів відпустили за місцем проживання.
У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.
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Новини тернополян
Чортківські школярі побували в гостях у залізничників
Неділя, 17 лютого 2019
Неділя, 17 лютого 2019
Цікаву екскурсію для учнів Чортківської ЗОШ № 2 організували фахівці районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості - у відокремлений підрозділ «Чортківської дистанції колії».
«Спортивна зима» підбиває підсумки серед любителів інтелектуальних ігор
Середа, 13 лютого 2019
Середа, 13 лютого 2019
З 4 по 11 лютого 2019 року Тернопільський обласний центр фізичногоздоров'я населення «Спорт для всіх» та Вищий навчальний заклад «Медичний коледж» провели змагання з шахів серед юнаків в рамках Всеукраїнських...
Скелелазіння у Тернополі. Запрошують усіх бажаючих
Неділя, 10 лютого 2019
Неділя, 10 лютого 2019
Скалелазіння для усіх! Це унікальний вид спорту, який гармонійно розвиває усі м’язи тіла. У центрі Тернополя, за адресою: Федьковича 11 (приміщення Тернопільського Пласту), оновили скелелазну стінку. Її...
На Теребовлянщині змагатимуться рибалки
Вівторок, 05 лютого 2019
Вівторок, 05 лютого 2019
Фестиваль Громади рибалок Теребовлянщини з лову риби на мормишку вже всьоме проведуть на Тернопіллі. Відбуватиметься захід 10 лютого.
Юні тернополяни дізналися про секрети ораторського мистецтва
Понеділок, 04 лютого 2019
Понеділок, 04 лютого 2019
На засіданні клубу «Час Z», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, в Будинку праці, старшокласники Тернопільського НВК «Школа-ліцей № 6» ознайомились із секретами ораторського мистецтва.
3 лютого – фінал конкурсу «Viribus unitis»
Неділя, 03 лютого 2019
Неділя, 03 лютого 2019
У неділю, 3 лютого, відбудеться фінал Конкурсу учнівських та студентських робіт «Viribus unitis».
ПАТ «Укрзалізниця» шукає працівників
Середа, 30 січня 2019
Середа, 30 січня 2019
У рамках Меморандуму про співпрацю між Державною службою зайнятості та ПАТ «Укрзалізниця» нині триває активна взаємодія Тернопільської обласної служби зайнятості зі структурними підрозділами Львівської філії...
Конкурс студентських та учнівських робіт “Viribus unitis”
Середа, 23 січня 2019
Середа, 23 січня 2019
До 100-Ї річниці Соборності України Молодіжний Націоналістичний Конгрес (МНК) - Тернопіль оголошує конкурс студентських та учнівських робіт (есе) “Viribus unitis”.
У Клубі Бізнес-Подій говорили про емоційний інтелект
П'ятниця, 18 січня 2019
П'ятниця, 18 січня 2019
«Людство вступило в еру надзвичайно емоційних навантажень. Ми можемо протистояти цьому лише, виховуючи волю, навчившись керувати емоціями і розумно переборювати так звані емоційні стреси». (П.К. Анохін,...