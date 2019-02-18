На Тернопільщині у ДТП постраждали четверо людей, водій у реанімації

З тілесними ушкодженнями, струсом, політравмами та забоями в Скалатську лікарню потрапило четверо людей. Травми вони отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 17 лютого.

За попередньою інформацією поліцейських, водій автомобіля Audi А6, рухаючись автодорогою Скалат-Кам'янки, не впорався з керуванням. В результаті - транспортний засіб перекинувся.

На момент автопригоди в салоні, окрім водія, перебувало троє пасажирів. Кермувальник потрапив до реанімації, а інших потерпілих після огляду лікарів відпустили за місцем проживання.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.