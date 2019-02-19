Близько двадцяти ножових поранень наніс чоловік дружині через ревнощі

Неадекватний чоловік близько двадцяти ножових поранень наніс дружині через ревнощі, а після того ще й себе покалічив.

Сварка між подружжям закінчилася реанімацією для обох. Нещастя трапилося вчора, 18 лютого, близько 18:30 в одному із сіл Борщівського району.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

На лінію «102» та у швидку зателефонували родичі потерпілої. За їхніми словами, ввечері додому прийшов чоловік сестри та почав з'ясовувати стосунки. Сварки у родині явище постійне, не рідко чоловік навіть піднімав руку на дружину. Причина - ревнощі.

Як розповідає Андрій Свинарчука, начальник Борщівського відділення поліції, після останніх побоїв 24-річна потерпіла потрапила до лікарні, а щодо нападника правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Проте до відповідальності дебошира не притягнули, бо він виїхав на заробітки в іншу державу.

Повернувся додому на днях і одразу пішов розбиратися до жінки, яка від нього з трьома дітьми переїхала до батьків. Наймолодшому синові - шість років.

Дружина відмовилася розмовляти з чоловіком й той приклав до горла ніж та повів її у невідомому напрямку. Усе відбувалося на очах батьків. Татові після побаченого стало погано, і йому викликали швидку, паралельно зателефонувавши до поліції.

Правоохоронці, які приїхали на місце події, пішли шукати подружжя. Зі сторони поля почули крики жінки. Коли підійшли, то побачили потерпілу з ножовими пораненнями. Чоловік кілька разів вдарив ножем в область живота й себе, а коли підійшли поліцейські, почав відбивався і від них. Нападника піймали. Обох швидка доправила до реанімації.

За попередніми даними, під час сварки чоловік наніс близько двадцяти ударів дружині в живіт, грудну клітку, передпліччя і проникаючий в селезінку. Приблизно стільки ж разів він встиг вдарити себе.

За життя подружжя борються лікарі. Даний факт внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 121 частина 1 ККУ - умисне тяжке тілесне ушкодження.